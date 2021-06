NOGOMET VIŠE NEĆE BITI ISTI: UEFA donijela povijesnu odluku

Uefa je donijela dugo očekivanu povijesnu odluku, jedno od najpoznatijih pravila u ovom sportu više neće vrijediti.

Pravilo o većoj važnosti gola u gostima koje se daje kada momčadi međusobno igraju dva puta u nokaut fazi Euro natjecanja je ukinuto.

Pravilo gostujućih golova prvi je put uvedeno 1965. godine u tadašnjem Kupu pobjednika kupa UEFA-e. Cilj je tada bio izbjeći treću utakmicu na neutralnom terenu i postići pogodak, odnosno potaknuti gostujuće momčadi na napadniju igru.

BREAKING: The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021-22 season. pic.twitter.com/EpnTju3W3S

— ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2021