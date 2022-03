NOGOMETNI SVIJET JE U ŠOKU: Makedonci s Ademijem i Ristovskim izbacili Italiju sa SP u Kataru

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nogometni svijet je u velikom šoku. Senzacionalno, reprezentacija Sjeverne Makedonije priredila je senzaciju pobijedivši u polufinalu play-offa za plasman na svjetsko prvenstvo 2022. godine Italiju u Palermu sa 1-0, dok je u drugom susretu Portugal u Portu porazio Tursku sa 3-1.

Portugal i Sjeverna Makedonija će sada 29. ožujka u Portu u međusobnom susretu odlučiti o putniku u Katar.

Aktualni europski prvak je dominirao u Palermu, imao je 62 posto posjeda lopte, “Azzurri” su uputili čak 32 udarca, imali su i 16 kornera, no pobjedu je ostvarila makedonska vrsta, a junak susreta postao je Aleksandar Trajkovski pogodivši za 1-0 u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Napadač saudijskog Al-Fayha je pogodak karijere zabio sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora poslavši loptu u donji desni kut. Za makedonsku vrstu je do 58. minute igrao kapetan Dinama Arijan Ademi, dok je branič “Modrih” Stefan Ristovski odigrao cijeli susret. Branič Rijeke Darko Velkovski je igrao do 86. minute, a veznjak Hajduka Jani Atanasov nije nastupio.

Sjeverna Makedonija će put u Katar tražiti protiv Portugala koji je u Portu pobijedio Tursku sa 2-1. Finalni susret između Portugala i Sjeverna Makedonije na rasporedu je 29. ožujka u Portu.