‘NOĆNA MORA’, ‘TOTALNO JE NEPRIKLADAN’! Gosti Vatrenih uvredama napali Poljud

Dok je Maksimir u svojem sadašnjem stanju trenutno u drugom planu, u prvoj službenoj utakmici Vatrenih nakon završetka Svjetskog prvenstva u Katru domaćin će biti Poljud, a takvim rješenjem nisu sretni dolazeći hrvatski protivnici.

Bune se u Walesu, uz riječi predstavnika navijača tamošnje reprezentacije koja 25. ožujka na početku kvalifikacija za Euro 2024. treba gostovati na poljudskom travnjaku. Kako tvrdi navijački predstavnik, takvim rješenjem su jako nesretni, uz riječi kojima se napada trenutno stanje Poljuda.

‘Noćna mora’, stoji u opisu kojim se aludira na situaciju koja bi dočekala gostujuće navijače, a tu je i opis da je Poljud totalno neprikladan za ono što se iz gostujućeg kuta očekuje.

Wales have written to UEFA to express disapproval about their Euro 2024 qualifier against Croatia being played at Poljud.

An FSA fans' rep described Hajduk Split's stadium as a 'nightmare' for away supporters and 'not fit for purpose'.

