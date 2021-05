NJIH DVOJICA SE NE TRPE: ‘Pravi bog okrunio je kralja, poklonite se’

Romelu Lukaku i Zlatan Ibrahimović su se ove sezone sudarili glavom uz glavu na terenu dok su igrali Inter i Milan. Mimo tog fizičkog susreta, prepucavali su se i izvan terena, a verbalni rat nastavio je Lukaku nakon što je njegov Inter osigurao naslov prvaka u Italiji.

Milan u toj utrci nije mogao izdržati. Nisu mogli ni drugi, a belgijski reprezentativni napadač se nakon pobjedničkog vikenda sjetio Ibrahimovića vraćajući se na njihovo prepucavanje na društvenim mrežama.

Lukaku se sjetio Ibrahimovićeve objave nakon Milanove pobjede nad Interom lani u listopadu, kada je Milanov švedski napadač ‘bocnuo’ objavom da u gradu Milanu nikada nije bilo kralja, već samo boga, misleći na sebe. Kralj iz te priče kojeg je Ibrahimović ponizio bio je Lukaku, a belgijski reprezentativac u dresu Intera se kraljem proglasio sam u svojoj objavi iz veljače.

Lukaku se vratio na ovo prepucavanje o kralju i bogu novom objavom kojom je prozvao Ibrahimovića, ne spominjući njegovo ime.

‘Pravi bog okrunio je kralja, poklonite se’, napisao je Interov napadač.

‘Kralj Milana’, dodao je Lukaku.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down

Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!









King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021