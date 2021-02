NJEGOVO IME GOVORI SVE: Bio je suho zlato od čovjeka, zlatan olimpijac i zlatan prijatelj

Autor: Andrija Kačić Karlin

Prvi hrvatski olimpijski pobjednici, naši rukometaši iz Atlante 1996. godine vječno su u hrvatskoj kolektivnoj memoriji i smrt koja kosi ovu nevjerojatno dragu družinu pogađa nas iz sve snage. Kao da nam otkida dijelove radosne duše, čini nas zatečenima i nepovjerljivima.

Nagla smrt Zlatka Saračevića, davno prije njegovog suigrača Iztoka Puca i izbornika Velimira Kljaića – kob je koja nas podsjeća na prolaznost života, ali i na ponos i davnu sreću koju smo zbog tih dragih likova svjedočili.

Davne 1996. godine u Atlanti hrvatski sportaši ispisali su povijest popevši se na postolje s najsjajnijim odličjima. Atlanta će ostati upisana zlatnim slovima u hrvatskoj povijesti rukometa kao i generacija koja se te godine našla na Olimpijskim igrama. A sve je bilo tako iznenađujuće u toj Atlanti, kao i odlasci aktera tog senzacionalnog rezultata.

Zašto kažemo da se taj trijumf dogodio kao sveopće iznenađenje? Samo dva mjeseca prije ta ista momčad na Europskom prvenstvu 1996. u Španjolskoj doživjela je krah, ispavši već u ranom stadiju prvenstva, a kao posljedica loših igara na europskoj smotri, pod pritiskom javnosti smijenjen je izbornik Abas Arslanagić. Koji je za svoju smjenu, dakako, optužio novinare, ne mizerne rezultate koje je imao, kasnije se vidjelo, s odličnom momčadi.

Reprezentaciju je navrat-nanos preuzeo Velimir Kljaić koji je u 38 dana te ‘zgubidane i luzere pretvorio u junake i prvake’, kako su pisale dva mjeseca kasnije hrvatske tiskovine.









Uvevši strog režim i radeći na voljnom elementu posrnulih sportaša, Kljaić je stvorio momčad koja je nosila sve pred sobom. Osvojeno je olimpijsko zlato, makar Hrvatsku prije olimpijskog turnira nitko i nije uzimao za ozbiljno jer krah na prethodnom prvenstvu Europe bio je toliko upečatljiv da nitko u snu nije mogao pretpostaviti ovakav rasplet, s Hrvatima na tronu!

Saračević ključni igrač Kljaićevog stroja

Hrvatska je u finalu u dramatičnoj završnici sredila Švedsku s antologijskim partijama većina igrača. U igri Kljaićeve momčadi bila je nazočna dobra forma gotovo svih igrača, praktički u Kljaićevim postavama nije bilo neraspoloženih igrača. Ispalo je na kraju da je Hrvatska imala, kako to vole treneri reći, ‘širu klupu od švedske.’ Zanimljivo jest da je Švedska u natjecanju u skupini pobijedila Hrvatsku s 27:18, jer tada je Kljaić odmarao dobar dio igrača, a Šveđani su svoj optimizam u finalu temeljili zacijelo baš na toj utakmici.

Hrvatska zlatna medalja u rukometu i prvo olimpijsko zlato u hrvatskoj povijesti, bila je prvorazredno iznenađenje, ali i tek početak trijumfalnog niza hrvatskih rukometaša koji će isti pothvat ponoviti i na Igrama 2004. u Ateni.









Stoga, svaki put kada ćemo gledati hrvatske rukometaše uvijek ćemo se sjetiti rukometnog vizionara, hrvatskog viteza, Velimira Kljaića koji nas je učio, naučio kako pobjeđivati. Proslavljeni trener i pedagog Velimir Kljaić umro je 12. kolovoza 2010. godine! Kao i njegovih aduta, Iztoka Puca s kojim smo se oprostili 20. listopada 2011. godine. Sada oplakujemo Zlatka Saračevića. Netko gore voli olimpijske pobjednike i zove ih k sebi, ostavljajući nas neutješne i nesretne, ali sa spoznajom da su nam uljepšavali život, dajući nam osjećaj da svi skupa vrijedimo više nego što mislimo.

Upravo je takav bio Zlatko Saračević, zvijer na terenu, gospodin, džentlmen u stvarnom životu. Koliko je dobre volje, naklonosti, simpatije i druželjubivosti bilo u tom velikom čovjeku.

Sretna je s njim bila i ova naša mala sportska redakcija jer često je bio i naš gost-komentator. On nikad nikog nije odbio, kao što na terenu nikad nikome ništa nije dao.

On je rukomet živio, iako se naizgled sad čini da ga nije preživio to nije baš tako. On je rukomet nadživio.

Iza sebe je ostavljao najveće vrijednosti, ljubav, poštovanje, dobru volju, prijateljstva, on je život živio punim plućima i svatko tko ga je imao priliku upoznati mogao je s njime postati bolji čovjek.

Za života je postao nezaboravan, teško se opraštamo od njega. U dubini naših osjećaja plamti onaj veliki osjećaj, lijepo ga je bilo imati za suvremenika i suradnika, neka mu je laka naša zemlja.

Zlatni rukometaši iz Atlante 1996.:

Valter Matošević, Venio Losert, Irfan Smajlagić, Slavko Goluža, Iztok Puc, Goran Perkovac, Zlatko Saračević, Patrik Ćavar, Božidar Jović, Alvaro Načinović, Nenad Kljaić, Zoran Mikulić, Bruno Gudelj, Vladimir Jelčić, Vladimir Šujster, Valner Franković.