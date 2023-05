NJEGOVA SMRT ŠOKIRALA JE BIVŠU JUGOSLAVIJU! Ostavio je ‘dovoljno tuge za troje običnih ljudi’: ‘Ma da je bar meni netko slomio nogu’!

Oni stariji zaljubljenici u nogomet i danas o njemu pričaju kao jednom od najgrubljih nogometaša u jugoslavenskoj nogometnoj ligi.

Jusuf Hatunić, nekadašnji defanzivac Slobode i Partizana, rođen je 1950. godine u Dobošnici, nedaleko od Tuzle. Već sa 19 godina postao je član prve momčadi Slobode iz Tuzle i u sljedećim godinama postaje nezamjenjiv član prve postave “crveno-crnih” iz grada soli. Bio je nevjerojatno jak, možda i nezgrapan, krupan, pa je djelovao nespretno, a u duelima se nikad nije štedio. I on je naša tema feljtona o nezaboravnim asevima…

Doista, bio je jedan od fizički najjačih nogometaša tadašnje lige, unatoč grubim startovima slovio je kao vrlo pouzdan i zahvalan igrač. Njegova sudbonosna veza s Partizanom počela je već u listopadu 1974. kada je na utakmici između Partizana i Slobode, nakon jednog starta Hatunića, mladi Partizanovac Zoran Racić ostao na travnjaku sa slomljenom nogom i više se nije vratio nogometu.





‘Milijun sam puta poželio…’

Ispalo je tako, Hatunić je slavu stekao na krivi način, bilo je to 1974. u tom dvoboju s Partizanom. Snažni Tuzlak je vodio loptu, borbeni Zoran Racić je trčao za njim i htio mu je pod svaku cijenu oduzeti, kako se svaki mladi nogometaš želi dokazati. Pomno ga je pratio i krenuo, a Hatunić to nije dozvolio. Došlo je do sudara, a čulo se, kažu, i pucketanje noge na tribinama.

„To je sigurno najgore razdoblje u mom životu. Nema takve uvrede i pogrdnog nadimka kojim me ljudi nisu prozvali tih mjeseci. Čak i u Tuzli, gdje je Partizan imao mnogo navijača. To je najstrašniji sud koji postoji, ta javnost sud kojem sam bila izložena. Najstrašnija kazna, najkrvavija. Milijun puta sam poželio da mi se ovo nije dogodilo, ma da je barem meni netko slomio nogu. Morao sam se skrivati ​​kad sam hodao. Išao sam sporednim ulicama, jer uvrede dolazili sa svih strana”, govorio je Hatunić.

No, nepunu godinu i pol dana kasnije došao je u Partizan! Momčad je tada vodio Ante Mladinić koji je došao u Beograd iz Hajduka, a navijačima je trebalo vremena da ga prihvate, pa su ga ipak zavoljeli zahvaljujući njegovoj borbenosti i požrtvovnosti.

Kako je svojedobno napisao jedan novinar, Hatunića su se bojali protivnički napadači, iako nije bio među najgrubljim braničima Prve savezne lige, ali je imao nešto što nitko drugi nije imao, što je možda išlo u prilog momčadima za koje je igrao, ali ujedno i štetno za samu igru. Imao je ekslozivnost u svakom startu. A fizički jači lako je rješavao suparnike ostavljajući ih po travi. Pa se pisalo da se „Hatunić pojavio na terenu kao srednjoškolac među prvašićima igrajući se loptom, a to nikad ne izgleda dobro„. Kao većina velikih i jakih ljudi, Hatunić je bio mekan čovjek u duši.

U Partizanu je brzo postao je stup obrane koja je u prvenstvenoj sezoni 1977/78 primila samo 19 golova!









U jednom duelu sa Željezničarom, Hatunić je iz blizine u glavu pogodio legendarnog Nikolu Nikića, koji je pao i trebalo mu je nekoliko minuta da se pridigne i vrati na teren. Kada je primio loptu i potrčao prema svom golu, a ne Partizanovom, suigrač ga je morao zaustaviti klizećim startom. Bio je to znak da Nikić izađe iz igre.

Hatunić se pridružio i reprezentaciji Jugoslavije za koju je odigrao osam utakmica. Nakon dvije i pol godine Hatunić je otišao u Galatasaray SK, ali se ubrzo, početkom 1979. godine vratio u Partizan, gdje je ostao sljedeće dvije sezone. Hatunić je u crno-bijelom dresu proveo punih pet godina i osvojio jedan naslov prvaka, a u ljeto 1981. godine otišao je u Rad gdje je i završio karijeru.









Rano je umro, u svibnju 1991. godine, imao je samo 41 navršeno ljeto. I „ostavio dovoljno tuge za troje običnih ljudi„, napisao je književnik Miljenko Jergović. Više su ga kritizirali kao čovjeka nego kao nogometaša, što je u svakom slučaju kompliment.

U onoj čuvenoj utakmici protiv Španjolaca 1977. godine na beogradskoj Marakani, kada je Juanito dobio bocu u glavu, Jusuf Hatunić je sa svoje polovice terena opalio prema golu Miguela Angela i zabio gol. Engleski sudac je poništio pogodak iz samo njemu jasnih razloga. Možda zato što nije normalno da čovjek tako jako udara loptu.