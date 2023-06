‘Njegov otkaz veliki je problem za Hrvatsku’! Lončarević otvoreno: ‘Trebao je biti naš adut, a postao udarac’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Umjereni je optimist Ilija Lončarević uoči nastupa Hrvatske na završnom turniru Lige nacija u Nizozemskoj (od 14. do 18. lipnja). I sam pomalo začuđen terminom odigravanja „final foura„ odmah će istaknuti da će to biti turnir umornih igrača, „s velikim motivom, ali kapacitiranom snagom„.

“Nikad se nije dogodila ovakva situacija, sezona je produžena do maksimuma, jer smo usred nje imali svjetsku smotru. Pa za ovaj događaj u Nizozemske niti ne postoje neke pripreme, izbornici moraju raditi više na osvježavanju igrača nego na uigravanju akcija i strategije. Tu će se morati više razgovarati s igračima nego ih ganjati po treningu. Eventualno možete smisliti neki prekid”, rekao nam je Ilija.

I kakve su šanse Hrvatske?





Hrvatska nije autsajder

“Kao i svih drugih reprezentacija. Autsajderi ne možemo i ne smijemo biti. Jest, igramo protiv domaćina Nizozemske. Ali, ta reprezentacija je u kvalifikacijama baš razočarala, poraz s četiri gola minuta protiv Francuske prije je demoralizirajući nego ohrabrujući prije utakmice protiv nas i to pred svojom publikom koja od momčadi očekuje neku drugu sliku. A do druge slike se ne dolazi baš lako”.

Sve nas je iznenadio odlazak Livaje, je li to događaj koji može poremetiti odnose u reprezentaciji?

“Da, i mene je iznenadio njegov nagli postupak, ali uvjeren sam da to za ugođaj u momčadi i međuljudske odnose u njoj neće imati nikakvog utjecaja. Pa, nije se dogodilo ništa sukobljivo izneđu igrača. Bio je to jedan događaj s vanjskim utjecajem. Vidio sam da su igrači podržali Livaju i to je baš dobro, odlično.”, rekao je i dodaju:

“Osobno, ja ne mogu shvatiti da se tako nešto dogodilo na otvorenom treningu reprezentacije. Imaginarno mi je to, pa organizacija treninga je morala reagirati iste sekunde. Isto mislim da je i izbornik poslije svega reagirao prirodno. Opet me čudi da je Livaja otišao. To je ipak njegova odluka, sigurno ju je dobro eksplicirao suigračima i treneru. Mislim da samo Zlatko Dalić zna cijelu istinu”.

Nagli otkaz ozlijeđenog Gvardiola?

“To je znatan problem. Igrač koji je ugodno iznenađenje prošle svjetske smotre, a odigrao je i sjajan nastavak sezone trebao je biti naš adut. I zbog znanja, mladosti, pritom i izdržljivosti, da o motivu ne pričam. To nam je postao stvaran problem. Iako mi imamo dobrih stopera, da se to pokrpati. Ali, s Gvardiolom bi sve to izgledalo moćnije, šteta”.









Sada su izborniku sužene opcije u napadu?

“Mislim da će Kramarić igrati klasičnog napadača, a vidjeli smo da je u Bundesligi bio jako dobar. Vjerujem da će i sada biti. Opet, svaki napadač ovisi o broju kvalitetnih lipti koje dobijenih iz sredine i s krila. Problem napaxdača nije samo problem tog jednog čovjeka u vrhu nego cjelokupne igre”.

A taj naš čuveni vezni red, je li preumoran, ili…









“Brozović zacijelo jest iscrpljen, ali on je na to navikao. Modrić je imao vremena za osvježenje, a zna se kako se daje reprezentaciji. Kovačić je najodmorniji, samo se nadam da mu je ozljeda koljena zaliječena. Na koncu, ovo je baš jak turnir, a mi najbolje igramo protiv najboljih, kada je stani-pani. To je neki moj razlog za optimizam„.