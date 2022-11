NITKO NIJE IZNAD HRVATSKE: Neki su očekivali senzacije, pa su ostali razočarani, a samo će jedan odgovarati na kraju…

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Očekujete medalju u Kataru, čujem vas. Dobro je to, znači da nemamo nikakvog pritiska„, na osebujan način, prilikom recitiranja popisa od 26 igrača za svjetsku smotru, objasnio je Zlatko Dalić što čeka i njega i nogometaše koje je pomno odabrao.

Naravno, svi su se nasmijali, no smijeha nakon objavljivanja popisa nije bilo. Nije ni moglo biti. Uistinu je teško naći zamjerku, grešku ili nelogičnost u Dalićevom popisu. Koji se, dakako, nije napisao i stvorio preko noći. Naprotiv, on je tek epilog dvije godine i pomlađivanja reprezentacije i širenja kadra, a sve to usput sa sjajnim rezultatima. Ta, plasman na finalni turnir Lige nacija je povijesni uspjeh. Makar ga mi takvim ne doživljavamo, a i kako bi, kad smo bili i treći i drugi na svijetu.

Jest, netko pita gdje je Čolak, zagriženi Dinamovci žale za Mišićem, ima i onih koji se prisjete Ivanušeca naštrb Vlašića. Međutim, ako su to to jedine, nazovimo ih tako, sugestije, onda je Zlatko Dalić ovim popisom napravio savršeni posao. Za svako od ovih pitanja Dalić ima razuman protuodgovor, a svi koji su i pozvani već su i dugo u reprezentaciji, znaju njenu hijerarhiju, kao i svoje mjesto u njoj.





‘Nitko nije iznad Hrvatske’

”Popis je moja odgovornost, kao i rezultat kojeg ćemo doseći, tu počinje a i prestaje priča, naglašava nam Dalić. I napominje:

„Objasnio sam odavno, pa i sad objašnjavam, svojim igračima da smo tu svi samo zbog Hrvatske, a da tu nitko nije sam, ponaosob. I da nitko nije bitan, niti je iznad reprezentacije. Ne mislim da bi nam se mogao dogoditi slučaj poput Kalinićevog u Rusiji, ali na takve stvari je uvijek bitno upozoravati igrače„.

Mnogi su mediji zapravo i predskazivali ovaj popis. Što znači da je tih 26 igrača već dokazan i provjeren kadar, te da se neka promjena može eventualno dogoditi u slučaju teže ozljede. I tu još Dalić, a i svi mi, osjećamo strah. Da se nekome s popisa za predstoječi vikend kada igraju zadnje utakmice u svojim klubovima prije svjetske smotre – ne ozlijedi!

Usporedimo li situaciju prije svjetske smotre u Rusiji prije četiri i nešto više godine možemo zaključiti da je današnji izbor za razliku od onoga „ruskog„ možda ne bolji, ali širi svakako jest. Ipak, dobro primjećuje Dalić:

”Prije Rusije u reprezentaciji smo imali samo jednog igrača iz domaćeg prvenstva, sada ih ima, sedam-osam. Momčad za Rusiju bila je desetak godina zajedno, danas je ovo ipak nova postava. Ta momčad iz Rusije prošla je strašne stvari, i veličanstvene pobjede i nevjerojatne poraze, stekla je iskustvo… Ova današnja momčad je ipak nešto novo, drugačije, posebnije. Mi imamo visoke ciljeve, ali barem još desetak reprezentacija ima ciljeve kao mi. Zato polako, idemo od utakmice do utakmice„.

Taj očigledno širi kadar isključivo je Dalićeva zasluga. Taj je proces potaknut, kao svojevrsno pomlađivanje, nakon Eura i ispada Ante Rebića na društvenim mrežama. Dalić je širom otvorio vrata mladima, a ovi su mu vratili na najljepši način. Uskakali su umjesto veterana i senatora, a rezultati nisu patili.









I sad smo se već svi skupa navikli na nove igrače, već ih doživljavamo kao iskusne i provjerene. I tu je najveća snaga ove nove Dalićeve reprezentacije. Dokazana u dvobojima Lige nacija protiv najjačih, a Danska i Francuska to hasigurno jesu, Hrvatska ide u Katar biti protagonist. Status svjetskog doprvaka ima, mnogi nas po stranim medijima i dalje ne uzimaju za ozbiljno. Što nužno uopće i nije loše.

Onaj koji je očekivao neku senzaciju ili nepravdu prigodom objavljivanja popisa ostao je razočaran. I zaista, sva pitanja koja su se postavljala Daliću glede pojedinaca ko nisu na popisu bila su, ne smiješna nego bespotrebna. I Dalić je na njih odgovarao ležerno, kako već inače odgovara čovjek koji je smiren, uvjeren u vlastitu vrijednost, procjene i ljude koje će koristiti.

Ako još ranije niste pročitali, evo i popisa:









Vratari: Livaković (Dinamo), Ivušić (Osijek), Grbić (Atletico Madrid)

Obrana: Gvardiol (RB Leipzig), Lovren (Zenit), Sosa (Stuttgart), Juranović (Celtic), J. Šutalo (Dinamo), Vida (AEK), Erlić (Sassuolo), Stanišić (Bayern), Barišić (Rangers)

Vezni red: Modrić (Real Madrid), Brozović (Inter), Kovačić (Chelsea), Pašalić (Atalanta), Majer (Rennes), Vlašić (Torino), Sučić (Salzburg), Jakić (Eintracht Frankfurt)

Napad: Perišić (Tottenham), Petković (Dinamo), Kramarić (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk), Oršić (Dinamo)