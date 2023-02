‘NITKO NE POBJEĐUJE ZEKIĆA ŠEST PUTA U NIZU’: Zekić oduševio nakon remija, Čačić zadovoljan bodom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo je u Koprivnici odigrao 1:1 protiv neugodnog Slaven Belupa. Dinamu je ovo tako drugi kiks nakon što su u prvom kolu nove godine odigrali nulu na Maksimiru protiv Gorice.

“Neće nitko pobijediti Zorana Zekića šest puta zaredom“, poentirao je šef Slaven Belupa nakon velikog boda za njegovu ekipu. Belupu i dalje ne zna pobjedu u novoj godini, ali ovaj bod je veliki poticaj.

“Sretan sam zbog momčadi. Ovaj bod i igra su nam veliki poticaj za dalje. Idemo sad u Osijek, ja idem doma i idemo pokušati ponoviti ovu utakmicu protiv dobrog domaćina.”





Čačić smiruje

Dinamo igra loše, a Čačić je komentirao susret: “Nakon 90 minuta, ovako na vruće, iako je bilo vrlo hladno, mislim da je rezultat realan. Nažalost, prilike baš nisu bile nogometne da se odigrao i kvalitetnija utakmica, pogotovo s naše strane. Iako smo imali to rano vodstvo, mislim da smo u prvom poluvremenu propustili realizirati utakmicu zato što smo možda trebali iskoristiti taj vjetar koji nam je trebao biti saveznik.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli NK Slaven Belupo (@nk.slavenbelupo)









Zatim je nastavio: “Na kraju moram biti zadovoljan. Bilo je i htijenja, ali bilo je i previše tehničkih grešaka, pogotovo u drugom poluvremenu u kojem smo imali i dominaciju i posjed. No, domaćin se dobro branio, mi smo im ishitrenim pasovima i tehničkim greškama omogućili da možda čak i cijela utakmica ode na njihovu stranu. Bod se piše, idemo dalje, na otvaranju smo sezone.”

Za kraj je rekao: “Zašto drama, pa ovo je bod koji nas približava tituli, bod koji se piše. Naravno da mi u svakoj utakmici težimo da dođemo do bodova, to baš i nije tako lako, to su pokazale i prethodne utakmice u oba kola, pa i ova naša danas. Na kraju krajeva, u Koprivnici nije lako osvajati bodove, iako smo mi u proteklom vremenu to zaista činili uvjerljivim rezultatima, iako te utakmice ni izdaleka nisu bile potvrda tih rezultata.”