‘NITKO NE GOVORI O OVOME PROBLEMU DINAMA’! ‘Situacija je jako teška, a ovaj napadač bi mogao presuditi!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo može biti drugi u skupini, a zapravo je presudna današnja utakmica u Beču protiv Rapida, složila su se dva hrvatska trenera, Ilija Lončarević i Mladen Frančić.

„Nastup u Belgiji protiv Genka bio je odličan, kao što je i utakmica bila odlična. Pa, čak u dobrom dijelu i s Genkove strane. Zato je Dinamov uspjeh još vrijedniji. Očito se suparnik nije podcijenio, s čime Dinamo zna imati problema ove godine”, kaže Ilija Lončarević.

Koliko ozljede koje su desetkovale Dinamove redove mogu utjecati na želje i plijen s dvoboja u Beču?

Dinamu je problem i umor

„Dinamu nije problem samo ozljeda pokojeg igrača, nego i umor. Od svih prvoligaša u HNL-u samo Dinamo još uvijek nastupa u Europi i možda kroz takvu prizmu treba gledati na Dinamove oscilacije. K tome, Dinamo je izgubio Majera, Jakića, Gvardiola i Gavranovića, četiri jako važna igrača u prošloj sezoni. Dinamo je zato ipak nešto slabiji nego lani u Europi. Ali, to što je slabiji znači da mu je teže u domaćem prvenstvu. S druge strane su Hajduk, Osijek i Rijeka jači nego prošle sezone. Prethodnih godina Dinamo je lako rješavao situaciju u domaćem prvenstvu a europske utakmice su bile baš najbitnije. Što i treba biti tako. Ali danas je i svaka utakmica u domaćem prvenstvu bitna. Pa je situacija teža”.

O Rapidu će poznati trener:

„Austrija puno ulaže u nogomet, austrijska reprezentacija bila je ugodno iznenađenje Eura, jedina se dobro suprotstavila Italiji. Mislim, ipak,da je Dinamo bolji i da se tu može dobro zakuhati, pobjedom sada u Beču vrata drugog mjesta u skupini bila bi otvorena, a sa šest bodova iz dvije utakmice s Bečanima sve bi bilo idealno. Prvo ime austrijskog nogometa ipak je Red Bull, a Dinamo je još uvijek prvo ime našeg nogmeta. Očekujem dobre vijesti”, završava Lončarević.

Mladen Frančić je isto optimist. On očekuje eksploziju jednog igrača:

„Drago mi je da se Bruno Petković vraća u formu. I vjerujem da bi u Beču mogao biti i čovjek odluke. Što se tiče drugog mjesta ono je ostvarivo, ako gledamo na način da će West Ham biti prvi, te da će i dalje osvajati bodove preostalim utakmicama kao favorit. Dinamo ima lijepu prigodu imati još jednu odličnu europsku sezonu, a to bi već bio s pobjedom protiv Rapida. To nije onaj Rapid Bručića i Kranjčara, niti onaj kojeg je vodi Otto Barić i koji je dolazio do finala europskih kupova. Ma, Dinamo je bolji, samo treba kao i u Genku probati odmah ga šokirati”.

Gdje vidite moguće Dinamove poteškoće:









„Ovoj momčadi Arijan Ademi je kotač zamašnjak. Vidjeli ste kako je odigrao utakmicu u Belgiji. On će biti najveći nedostatak. Kako ga nadomjestiti? To ne bi mogao rješiti ni Mourinho. Opet, neće ga biti do kraja polusezone, očito će svi morati malo više trčati. Kažem vam, vjerujem u Petkovića, pa i u Oršića, oni su kadri svakome napraviti dar-mar. U špici će zacijelo biti Andrić koji je dobar igrač. Ne igra često, ali kad odigra ugodno iznenadi. Evo mu prilike i za europsku afirmaciju”!