NITI ONA MU NE MOŽE OPROSTITI: Supruga Kovačićevog suigrača udarila na napadača koji ne zabija

Chelsea i Real igrali su neodlučeno u Madridu 1:1 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, a mnogi navijači tima iz Londona žale za propuštenom prilikom Tima Wernera na početku utakmice kada je bio sam na pet metara od Courtoisa i pucao je ravno u njega.

Werner ove sezone ima zaista impresivnu statistiku promašaja i zbog toga njemački napadač ponovo se našao na meti kritika navijača Bluesa.

Werner se od dolaska na Stamford Bridge muku muči s formom i čini se kako neće sljedeću sezonu odraditi na Stanford bridgeu, a zašto pogledajte OVDJE.

To je karma

Povodom novog promašaja Wernera na Instagramu se oglasila Isabele Silva, supruga Thiaga Silve, koja nije imala milosti prema Nijemcu.

“To je karma, narode. Gdje god odem, svaka ekipa ima napadača koji neprestano propušta prilike … kao ovaj Verme (crv na portugalskom), kako se točno zove?”, napisala je Isabele u opisu videa koji je objavila na Instagramu.

Belle Silva, Thiago Silva’s wife :

“We need a goal, we need to win this match.. but my attackers don’t want to score , I don’t know why they don’t score”









She is 100% correct pic.twitter.com/LRYMP7szeG

— Maestro ¹⁷ (@MaestroKovacic) April 27, 2021