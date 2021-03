NISU NIKAD POBIJEDILI, A U MOMČADI IM JE PRODAVAČ RABLJENIH AUTOMOBILA: Nakon četiri mjeseca pauze, sutra igraju protiv Engleske

Autor: F.F

Nogometna reprezentacija San Marina sutra od 20:45 igra prvi susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Sanmarinska reprezentacija nikada nije upisala pobjedu u službenim utakmicama, ali se može pohvaliti slavljem nad Lihtenštajnom 2004. godine na prijateljskom susretu.

Sutra će na Wembleyu istrčati na teren protiv Engleske, a zbog korone nisu zajedno trenirali više od četiri mjeseca. Susret protiv Engleza najavio je Lorenzo Lunadei, 23-godišnji veznjak, koji u slobodno vrijeme nastupa za reprezentaciju, a inače radi kao prodavač rabljenih automobila:

“Nervozni smo, ali i uzbuđeni. Nervozni smo jer igramo protiv sjajne momčadi”, započeo je Lunadei, pa nastavio:

“Počeli smo zajedno igrati prije par tjedana jer su amaterske lige u Italiji i San Marinu bile otkazane zbog pandemije Covida-19.”

Kako bi nastupio za reprezentaciju, mora uzeti godišnji odmor, ali veznjak San Marina nema problema s tim:









“Zbog putovanja s reprezentacijom moram iskoristiti godišnji odmor kada su u pitanju gostovanja, ali ja sam sretan, radim to iz strasti prema nogometu. Radim kao prodavač automobila već dvije godine. Probudim se u 7:30 ujutro i idem u ured gdje sam do sedam navečer, uz pauzu za ručak. Kada imamo treninge, ne dolazim doma do deset navečer.”

Igrači otkazivali reprezentaciji jer im poslodavci nisu dozvolili da idu na utakmice

Kolega iz reprezentacije Matteo Vitaioli tvrdi kako neki igrači otkazuju nastupe zbog posla:

“Ja sam sretnik jer se moj poslodavac nikada ne žali što igram nogomet, no neki suigrači su morali odustati od nastupa za reprezentaciju jer im na poslu nisu dozvolili da izostaju”, ispričali su igrači San Marina za The Sun.









Transfermarkt reprezentaciju San Marina procjenjuje na 910 tisuća eura, a najskuplji igrač im je vratar Elia Benedettini koji vrijedi 75 tisuća eura i nastupa za Cesenu u Seriji C, ogranak B. Najjeftiniji Englez koji je u sastavu za sutrašnju utakmicu je njihov treći vratar Sam Johnstone, a njegova vrijednost se procjenjuje na šest milijuna eura.

Za San Marino je slavlje kada postignu pogodak, a dečki koji nogomet igraju iz čiste ljubavi mogli bi biti primjer mnogim profesionalcima, ali i navijačima koji se često žale kako su nogometaši preplaćeni i ne igraju nogomet s ljubavlju.