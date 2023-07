Ma niti Dalić nije mogao predvidjeti ovaj problem: ‘Modrić ih uopće nije doživio, ali bojim se skupe cijene svega ovog’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ilija Lončarević, naš trener i zanimljiv stručni komentator smatra da odlazak Brozovića u Saudijsku Arabiju, a možda i Livakovića, ili možda još nekog našeg igrača neće u odmah naškoditi našoj reprezentaciji. Ali, odmah i dodaje:

“Moje je mišljenje da će ti naši igrači koji odu za petro-dolarima, jer znam da su odgovorni i profesionalni, biti jedno vrijeme spremni za dolazak u reprezentaciju. U to čvrsto vjerujem. No, to je moja kratkoročna prognoza.”, kaže i nastavlja:

“Pitanje stoji, hoće li moći dolaziti u kontinuitetu. A što se tiče kvalitete te lige tamo, čak ni to neće imati presudan utjecaj na formu naših igrača u Saudijskoj Arabiji. Oni će kao pravi profesionalci marljivo trenirati i držati svoju spremu izvanrednom. Ali, isto je izvjesno da će to natjecanje, gdje je odavno i Ronaldom kvalitetom rasti. Problem se može pojaviti i u kalendaru natjecanja, no tu je i Fifa i Uefa koja štiti igrače i pomaže im da se odazivaju pozivima svojih reprezentacija”.





Napravili su nered na tržištu

Ispada da su ti petro-dolari napravili pravi nered i na europskom tržištu…

“Iskreno da vam kažem, ti ‘naftaši’ rade nered na nogometnom tržištu već skoro dvadesetak godina. To je njihovo pravo, imaju novac, igrači su roba, tržište funkcionira i mi tu ne možemo apsolutno ništa. Dosad su se s petro-dolarima kupovali mahom ocvali, stariji slavni igrači. No, dolazi polako vrijeme da će se kupovati i igrači u najboljim godinama.”, rekao je i nastavlja:

“Teško je odoljeti tako izdašnim ponudama. Pa će tako rasti i kvaliteta tih liga. Klubovi iz Saudijske Arabije po sposobnosti plaćanja mogu konkurirati, pa i nadmašiti i najbogatije europske klubove. To je ta nova stvarnost i realnost. Na koju se moramo priviknuti. I reprezentacije će se morati naviknuti”.

Onda je primjer Luke Modrića koji je odbio ponudu Saudijaca i ostao u Realu neka vrsta veličanstvenog poimanja sporta?

“Slažem se. No, Luka je poseban i zato je samo jedan. On je uvijek bio stabilan, on ima krasnu obitelj, legenda je Reala i zna da je u životu fino zaradio. Mislim da tu ponudu uopće nije ozbiljno shvatio, jer znam koliko je posvećen igranju nogometa na najvišoj svjetskoj razini. Njemu je uvijek prioritet – sportski motiv.”, rekao je i zaključuje:

“A Saudijska Arabija unatoč financijskoj moći i dovođenju dobrih igrača još uvijek nije na vrhu svjetskog klupskog nogometa. Biti će zanimljivo vidjeti kako će se stvari sa Saudijcima razvijati. Ovo nije kraj, možda je samo početak. Nogometni zemljovid se nevjerojatno brzo mijenja”, objasnio nam je Ilija Lončarević.