NISU HTJELI IZAĆI NA TEREN DOK IM NE PLATE! S Vatrenima baš nitko nije htio igrati, ali se našlo rješenje

Autor: Andrija Kačić Karlin

O prvoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije protiv SAD-a u listopadu 1990. zna se sve, 17. listopada 1990. godine naša je vrsta odigrala svoju prvu utamkicu protiv Amerikanaca, pobijedila s 2-1, golovima Asanovića i Cvjetkovića. No, malo toga se danas zna o drugoj službenoj utakmici hrvatske vrste, koja se igrala 22. prosinca te turbulentne 1990. u Rijeci. Koja je bila sve samo nije bila nebitna. Naprotiv.

Rumunji su pozvani na prijateljsku utakmicu u Rijeku, bili su plaćeni za to nekoliko desetaka tisuća dolara, a legenda kaže da rumunjski igrači nisu htjeli izaći na teren dok im se ne isplate novci. Brže-bolje novac je pronađen, utakmica se odigrala, a sve ostalo je legenda…

Reprezentaciju je vodio dragi naš Dražan Jerković, izborena je pobjeda pogocima Bogdana i Kranjčara, na utakmici je bilo skoro desetak tisuća gledatelja, a navijače je na tribini gdje stoluje Armada prevodio proslavljeni boksač Željko Mavrović. Šaka sa Srednjaka je bila pravi mamac za kamere i fotoreportere koji tada nisu znali za digitalnu tehnologiju, pa je uspomena s te utakmice tako malo, osim u srcima…

Rumunji stigli na Kantridu

Dok je ostatak tadašnje Jugoslavije slavio Dan Jugoslavenske narodne armije, tog 22. prosinca hrvatski je Sabor donio Ustav kojim je Republika Hrvatska postala država te se osamostalila i kasnije postala neovisna 25. lipnja 1991.

Našem proslavljenom i zacijelo najboljem radio-reporteru svih vremena Ivi Tomiću to je bio posljednji radijski prijenos, koji je kao i uvijek izvikivao svoje štoseve, a naposljetku i riječ-dvije o igri.

“Bilo je krajnje neizvjesno vrijeme, kako po pitanju rađanja države, tako i po pitanju nogometnog saveza. Hrvatska kao država nije bila još primljena u Ujedinjene narode, baš kao što ni HNS nije bio član FIFA-e i UEFA-e. Trebala nam je svaka takva utakmica da pokažemo da možemo i želimo biti ozbiljan samostalni savez. Nije bilo ni lako pronaći suparnika, cilj nam je bio igrati što više prijateljskih utakmica, a nitko se nije usudio igrati s Hrvatskom koja, na neki način, službeno još nije postojala na nogometnoj karti, a danas smo nogometna sila”, kaže Duško Grabovac koji je u vrijeme rađanja Hrvatskog nogometnog saveza obnašao funkciju glavnog tajnika.

Oh da, igralo se dobro, rumunjska momčad nastupila je u jakom sastavu, bio je tu na golu i Bogdan Stelea, to je onaj golman koji je pokušao obraniti dva penala Šukeru osam godina kasnije na svjetskoj smotri u Francuskoj. Nije uspio, to barem znate.

Hrvatska je nastupila iznova u dresovima s kvadratićima, za razliku od utakmice protiv SAD-a dva mjeseca ranije, sad su dresovi bili drugačiji, sličniji ovim današnjima, s većim kvadratima. Dresove je proizveo tadašnji čakovečki Patrick i kao takvi predstavljaju pravi raritet kod kolekcionara









Duško Grabovac pritom još ističe:

“Mogu reći da smo na moje inzistiranje doveli Rumunje u Rijeku. Bili su tada dobra reprezentacija, a organizacija utakmice po svim aspektima je bila toliko zahtjevna da je praktički do zadnjeg trenutka sve visjelo o koncu i nije se znalo hoće li Rumunji doći. Jednostavno, svi su dogovori bili na nekoj prijateljskoj bazi, veliku ulogu je imao pokojni Darko Tironi pa je presudilo njegovo poznanstvo s čovjekom iz rumunjskog saveza. Jednostavno, bez priznanja FIFA-e i UEFA-e to što smo radili bila je ludost”.

Hrvatska je na Kantridi igrala u postavi: Ladić (46′ Gabrić), Peršon, Jarni, Čelić (66′ Štimac), Kasalo, Bogdan, Cvjetković (66′ Jurčević), Mladenović, Kranjčar (86′ Rubčić), Boban, Šuker.

Rumunjska je na riječki travnjak istrčala u sljedećem sastavu: Stelea (46′ Tane), Petrescu, Sandoi, Moga, Stanici (46′ Ursea), Gh. Popescu, Cheregei (75′ Christea), Dumitrescu, Hanganu (61′ Manaila), Badea (46′ Kadar), Timofte.









Strijelci su bili Kranjčar (24) i Bogdan (49).