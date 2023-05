NIŠTA IPAK OD ČUDESNOG PREOKRETA! Miami ‘uništio bajku’, a jedna stvar sve je pokrenula

I ništa od bajke na kraju, Boston Celticsi nisu uspjeli. Naime, Miami Heat je slavio u sedmoj utakmici konferencijskog finala rezultatom 103-84.

Dakle, Boston je imao povijesnu priliku postati prva momčad u povijesti NBA lige koja je okrenula seriju nakon što je gubila 3-0, ali Miami to nije dopustio.

Trenutak odluke? Sve se prelomilo već u prvoj minuti kada je najbolji igrač Bostona Jason Tatum u skoku doskočio na nogu Gabea Vincenta i izvrnuo gležanj. Tatum je cijelu utakmicu igrao pod bolovima i jednostavno nije bio na svojoj najvišoj razini. Marcus Smart i Jaylen Brown odigrali su vrlo lošu utakmicu i s takvim raspletom Boston nije imao šanse.

Najbolji igrač Miamija bio je Caleb Martin koji je ubacio 26 koševa uz deset skokova i tri asista. Na poluvrijeme se otišlo s 52:41 za Heat, a utakmica se prelama u trećoj četvrtini. U toj dionici utakmice dominirao je Martin koji nije dopustio da se Boston približi na manje od deset razlike.

🏀 FINAL SCORE 🏀

The @MiamiHEAT win Game 7 to advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!

Jimmy Butler: 28 PTS, 7 REB, 6 AST, 3 STL

Caleb Martin: 26 PTS, 10 REB

🆚 MIA/DEN Game 1:

📅 Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/gvl5IcvaaX

— NBA (@NBA) May 30, 2023