NIŠTA BEZ DRAME: Hrvatske odbojkašice u pet setova

Hrvatske odbojkašice započele su natjecanje na EP-u u Budimpešti protiv favoriziranih odbojkašica iz Azarbajdžana.

U prvom susretu skupine C, naše su odbojkašice nakon drame u pet setova izgubile 2:3 premda su vodile 2:1 u setovima, a u petom, odlučujućem setu, dva su puta imale tri poena prednosti. Nažalost, nisu uspjele zadržati visoku koncentraciju pa su peti set izgubile rezultatom 17:15.

Azarbajdžanke su uvjerljivo došle do prvog seta, a potom i do prednosti 19:16 u drugom setu, no naše su odbojkašice nizom od pet poena preokrenule set u svoju korist i na koncu slavile sa 25:20. Azerbajdžanke su dominirale i drugim setom, ali se nisu uspjele znatnije odlijepiti od naših odbojkašica, koje kod rezultata 18:18 ubacuju u višu brzinu i uzimaju set rezultatom 25:22.

U četvrtom setu Hrvatice su imale priliku privesti priču kraju i zabilježiti veliku pobjedu na samom početku turnira. Kod rezultata 23:18 Azerbajdžanke ponovno neobjašnjivo padaju, a naše djevojke dolaze do 24:24. Ipak, protivnice se uspijevaju konsolidirati i s dva poena uzimaju set te meč odvode u peti set, u kojem ostvaruju pobjedu nad našim odbojkašicama.

Unatoč porazu, Hrvatice mogu biti zadovoljne igrom i osvojenim bodom protiv favoriziranih protivnica. Kod Hrvatske je najbolja bila kapetanica Samanta Fabris sa 31 poenom.

Sljedeći protivnik našim odbojkašicama bit će Estonija, a meč se igra u subotu u 18 sati.