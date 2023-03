‘NISMO VELESILA KAKVA SMO BILI, TO SE OSJETI’! Hrvatska se muči, a izbornik iznenadio: ‘Ovo zlata vrijedi, očekujem prvo mjesto’!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska nije ostvarila cilj na prvom okupljanju s Goranom Perkovcem na izborničkom poslu. U prve dvije utakmice s novim izbornikom, hrvatski rukometaši prvo su doživjeli poraz u gostima protiv Nizozemaca, a potom su u nastavku kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Nizozemske došli do samo boda kod kuće, s 25:25 u utakmici u Osijeku.

Rezultatski je ispalo slabo, a poslije takvog raspleta, Hrvatskoj u posljednja dva kola trebaju pobjede u gostima protiv Grčke i kod kuće protiv Belgije kako bi se bez komplikacija otišlo na Euro kojem je dogodine u siječnju domaćin Njemačka.

Posljednje dvije utakmice u kvalifikacijskoj skupini na rasporedu su sljedećeg mjeseca. Hrvatska će 26. travnja igrati u Grčkoj, a četiri dana kasnije u Rijeku dolaze Belgijci.





Opisujući domaću utakmicu protiv Nizozemske, izbornik Goran Perkovac je pred kamerama HRT-a za početak istaknuo dobre stvari.

“Bilo je lijepo za gledati. Šteta što nismo osvojili dva boda, ali srce mi je ogromno zbog ovih mladih momaka. Pogledajte Matea Maraša, pogledajte Karpu Sirotića, Kuzmanovića, Tina Lučina, više sam nego zadovoljan predstavom koju su oni pružili”, rekao je izbornik za HRT.

“Nismo igrali dobro, šest na pet smo igrali vrlo slabo i u prošloj utakmici i ovog puta, to nas je koštalo boda, ali ovaj bod je zlata vrijedan. Idemo dalje, kada se dobro spremimo igrat ćemo jako dobro”, dodao je.

Ulazak u utakmicu u Osijeku bio je loš, bilo je tako i u gostima protiv Nizozemske, a Perkovac je otkrio mogući razlog.

“Mislim da je to pomalo i nesigurnost. U zadnje dvije godine nemamo rezultate. Nismo velesila kakva smo bili, to se osjeti. Međutim, kako smo stigli Nizozemsku i kako smo odigrali borbeno u obrani, požrtvovno, to je za svaku pohvalu. Ogroman kompliment cijeloj momčadi”, kazao je.

Izbornik se osvrnuo i na stanje u kvalifikacijskoj skupini.









“Ne da držimo stvari u svojim rukama, već smo 99 posto na tom Europskom prvenstvu, cilj je prvo mjesto, ali ni drugo nije problematično, idemo na Europsko. U Grčkoj ćemo nastojati pobijediti, a onda i kući Belgiju, mislim da čak možemo biti prvi, očekujem da budemo prvi. Ipak, ova mladost me oduševila, ja sam presretan”, zaključio je Perkovac koji će idućeg mjeseca tražiti prve dvije pobjede na klupi hrvatske reprezentacije.