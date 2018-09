Nishikori uzvratio Čiliću za poraz u finalu US opena 2014.

Izgubljeni 'tie-break' trećeg seta i 70 neforsiranih pogrešaka, 25 više nego što ih je napravio Nishikori, odveli su najboljeg hrvatskog tenisača u suprotnom smjeru od polufinala US Opena. Umjesto njega, u borbi za svoje drugo finale u New Yorku i na Grand Slam turnirima naći će se Kei Nishikori. S druge strane mreže bit će Srbin Novak Đoković ili Australac John Millman.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u svoje treće polufinale na US Openu, jer je u srijedu poražen u četvrtfinalu od Japanca Keija Nishikorija sa 2-6, 6-4, 7-6 (5), 4-6, 6-4 nakon četiri sata i sedam minuta dvoboja prepunog preokreta.

Repriza finala US Opena 2014. nije se dogodila. Scenarij četvrtfinalnog dvoboja 2018. promovirao je 28-godišnjeg Japanca u ‘pozitivca koji je preživio’ i nastavio svoju borbu za dragocjenu nagradu, svoj prvi Grand Slam trofej. No, početak dvoboja, koji se kasnije pretvorio u pravi triler, sugerirao je da će kraj biti brz i bezbolan za japanskog samuraja.

Točno sat vremena trebalo je Marinu Čiliću da Keija Nishikorija dovede do stanja u kojem mu je prijetio “tehnički nokaut”. Potpunom nadmoći u svim segmentima igre, uz dva ‘breaka’ u prvom i jednim u drugom setu, najbolji hrvatski tenisač došao je do prednosti 6-2, 4-2 i činilo se da ide prema još uvjerljivoj pobjedi nad 28-godišnjim Japancem nego što je bila ona nezaboravna (6-3, 6-3, 6-3) u finalu US Opena 2014. godine.

Do tog trenutka Čilić nije izgubio nijedan poen na prvom servisu i svega njih pet kad je bio na početnom udarcu. Nishikori je s druge strane teturao po terenu, djelovao potpuno nemoćno. No, jedan loš servis-gem našeg tenisača donio je potpuni preokret i vratio Nishikoriju vjeru u vlastite mogućnosti. U teško objašnjivom raspletu sedmog gema Čilić je promašio tri forhenda i počeo gomilati neforsirane pogreške, koje je do tada potpuno držao pod kontrolom.

Čilić je prvi set završio sa prednošću 13-4 u izravnim poenima, a obojica tenisača napravila su po devet neforsiranih pogrešaka. Nakon drugog seta statistika se okrenula protiv našeg tenisača, iako je još uvijek imao 23-9 u izravnim poenima, ali je bilo i 21-15 u pogreškama.

Nishikori je zahvaljujući tome počeo nizati poene, jedan za drugim nizali su se i gemovi, ukupno njih šest u tom nizu, što je Japanca dovelo do izjednačenja na 1-1 u setovima i do ‘breaka’ prednosti u trećem (2-0). Sve to samo pola sata nakon što se činilo da je Nishikori još jednom naletio na “Čilić ekspres”.

Treći set će se pretvoriti u pravu rezultatsku klackalicu, u kojoj je Japanac držao prednost ‘breaka’ do osmog gema, ali uz mnogo muke. Kod vodstva 3-2 Nishikori je spasio 15-40 i osvojio gem nakon 18 poena. Čilićeva reakcija je bila snažna – svom je snagom slomio reket na podlozi Arthur Ashe stadiona.

Iako je taj reket postao neupotrebljiv, Čilić je iz sebe izbacio negativne emocije, a rezultat je bio niz od tri gema u kojima je Nishikori osvojio tri poena. Vrhunac zapleta i neželjeni rasplet za našeg tenisača dogodio se u ‘tie-breaku’. Japanac je poveo 3-1, pa Čilić odgovorio sa tri uzastopna poena, samo da bi sljedeća dva izgubio bez da je Nishikori taknuo loptu, napravivši dvije dvostruke pogreške. Ipak, još jednim ‘mini-breakom’ naš je tenisač izjednačio na 5-5, ali potom opet teško objašnjivo izgubio sljedeća dva poena, a s njma i treći set.

Uslijedila je već uobičajena desetominutna stanka, zbog nesnosnih vrućina koje i dalje muče tenisačice i tenisače u Flushing Meadowsu, što je došlo kao naručeno za novi zaplet i za umirenje našeg tenisača. Vratio je ubojitost servisa, smanjio pogreške na prihvatljivu mjeru i ‘breakom’ u sedmom gemu zaradio priliku odvesti meč u peti set. Uz malo problema, kod prijetećih 15-30 kad je servirao za izjednačenje na 2-2, Čilić je izvukao dva asa iz rukava te natjerao Nishikorija na pogrešku, kad se dokopao set-lopte. Nakon tri sata i 18 minuta Čilić i Nishikori su bili ‘u egalu’ – obojicu je samo jedan set dijelio od polufinala US Opena.

Od prvog gema trećeg seta u kojem je izgubio servis, izuzmemo li ‘tie-break’ iste dionice u kojem je napravio dvije dvostruke pogreške, Čilić je više od dva sata bez poteškoća plovio kroz gemove kada je bio na početnom udarcu. Sve do četvrtog gema odlučujućeg seta. Tada je napravio isto ono što je učinio i kod rezultata 6-2, 4-2 – darovao ‘break’ Nishikoriju.

Japanac je ‘break’ potvrdio i imao priliku otići do vodstva 5-1 u sljedećem gemu, ali je promašio retern na drugi servis. U sljedećem gemu novi obrat.

Nishikori je uspio upropastiti 40-15, na prvu gem-loptu napravio je dvostruku pogrešku, na sljedeću promašio bekend i dopustio Čiliću da dođe do izjednačenja. Dva poena poslije Japanac više nije imao prednost ‘breaka’.

Marin je i u osmom gemu bio ugrožen, ali je na Nishikorijevu ‘break-loptu’ odgovorio sa dva asa i izjednačio na 4-4. U desetom gemu opet je bio na ispitu i pod pritiskom, jer je gubitak servisa za njega značio i kraj ovogodišnjeg US Opena. Sa tri promašena forhenda doveo je Nishikorija do dvije meč-lopte. Japancu je trebala samo jedna. Neobranjivim reternom završio je borbu koja je trajala četiri sata i sedam minuta te drugi puta dobio meč protiv Čilića na US Openu koji je otišao do petog seta. Uzvratio mu je za poraz u finalu 2014. i ponovio ono što je napravio u 2. kolu ovog turnira prije osam godina te zaokružio povijesni dan za japanski tenis na Arthur Ashe stadionu, gdje je prije njega do polufinala turnira tenisačica stigla Naomi Osaka.

Izgubljeni ‘tie-break’ trećeg seta i 70 neforsiranih pogrešaka, 25 više nego što ih je napravio Nishikori, odveli su najboljeg hrvatskog tenisača u suprotnom smjeru od polufinala US Opena. Umjesto njega, u borbi za svoje drugo finale u New Yorku i na Grand Slam turnirima naći će se Kei Nishikori. S druge strane mreže bit će Srbin Novak Đoković ili Australac John Millman.

US Open, tenisači – četvrtfinale

Kei Nishikori (Jap/21) – MARIN ČILIĆ (HRV/7) 2-6, 6-4, 7-6 (5), 4-6, 6-4