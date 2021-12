‘NISAM MOGAO DOZVOLITI DA SE TA PATNJA NASTAVI’: Hrvatskom treneru prekipjelo, evo što je presudilo

Autor: I.K.

Tomislav Ivković od jučer više nije trener sarajevskog Željezničara. Poznati hrvatski trener, ranije i uspješni golman, s iskustvom u reprezentaciji nekadašnje Jugoslavije, napustio je klub iz glavnog grada Bosne i Hercegovine uslijed turbulencija koje su pogodile Željezničar. Zbog toga, Ivković više nije vidio put kojim bi mogao ići dalje.

Rastanak se, tako, dogodilo nakon što je suradnja trajala tek jednu polusezonu. Hrvatski stručnjak stigao je u Željezničar tijekom ljeta, a na rastanku je otkrio što je presudilo. Nije to bio rasplet kakav je Ivković priželjkivao, no kako je opisao, nije mogao donijeti drugačiju odluku.

Obraćanje hrvatskog trenera javnosti donijele su Sportske.ba, s riječima koje otkrivaju koliko je teško bilo ostati u sarajevskom klubu.

Prelomio u nekoliko dana

‘U srijedu, kada sam od Upravnog odbora dobio ‘mail’ u kojem je pisalo da ne mogu garantirati da će u sljedećih šest mjeseci biti osnovnih stvari, znači plaća za igrače, zaposlenike kluba, omladinske škole i za sve koje su tamo u Želji, dva dana sam razmišljao i donio sam odluku koja nije bila jednostavna jer sam se zaista dosta vezao za klub i za igrače, najviše za igrače. Nisam mogao dozvoliti da se ta patnja i dalje nastavi’, stoji u Ivkovićevoj poruci koju su objavile Sportske.ba.

Hrvatski trener je na oproštaju spomenuo lijepe stvari koje je prošao unatrag pola godine, no sjetio se i onog što ga je pogodilo. Bila je to pjesma Dine Merlina ‘Zar je to sve što imam od tebe’, za koju je Ivković prije nešto više od mjesec dana zamolio navijače Željezničara da je ne pjevaju, a u jednoj drugoj prilici, kasnije je rekao da je to top pjesma i da nema ništa protiv Dine Merlina. No, na oproštaju se još jednom vratio i na tu pjesmu, ne spominjući ni njezino ime ni Merlina. Ivković je otkrio što misli o tome u svojoj zahvali navijačima.

‘Trebalo se pjevati negdje drugdje’

‘Njima se isto tako zahvaljujem na svemu, na podršci. Moram reći da je tu bila i ona pjesma koja se trebali pjevati negdje drugdje i na nekom drugom mjestu, ali nas je na kraju strahovito motivirala’, otkrio je hrvatski trener na oproštaju od sarajevskog kluba, dodajući da je momčad tu pjesmu na kraju prigrlila i postala je svojevrsna himna u nedavno završenoj polusezoni.

Na oproštaju, Ivković nije otkrio gdje će nastaviti karijeru, no nakon objave odlaska iz Željezničara, mediji u BiH objavili su da bi se nova postaja mogla dogoditi u Borcu iz Banja Luke, aktualnom prvaku u Premijer ligi BiH. No, kako su donijele Sportske.ba, to bi se trebalo dogoditi na dužnosti sportskog direktora, a ne i na trenerskom poslu u banjalučkom klubu.