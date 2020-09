NIKOLA MORO NAKON VELIKE POBJEDE: Emotivnom izjavom natjerao nam suze na oči!

Autor: N.M.

Nikola Moro, jedan od velikih junaka pobjede U-21 reprezentacije nad Grčkom u Varaždinu posebno je emotivno doživio pobjedu.

“Bili smo jako željni igre jer nismo igrali jako dugo za reprezentaciju. Tko god da se našao na drugoj strani ne bi se dobro proveo. Baš smo komentirali da se dugo nismo ovako dobro osjećali na terenu, ali sad to sve moramo zaboraviti i okrenuti se Češkoj. To će biti potpuno drukčija utakmica”, rekao je Moro o samoj utakmici. No ono što je poslije izjavio tjera suze na oči.

“Posvećujem ovu pobjedu našem izborniku i članovima stručnog stožera koji nisu bili s nama. Isto tako danas sam se čuo s tatom Karla Sokača koji je imao prometnu nesreću i njemu posvećujemo ovu pobjedu. Nadam se da će mu to značiti i da će se brzo i uspješno oporaviti”.

Prisjetimo se Karlo Sokač, 19-godišnji bivši golman Dinama teško je stradao u prometnoj nesreći u novogodišnjoj noći. Nekoliko dana bio je u komi te se polako oporavlja.