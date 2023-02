NIKO KOVAČ OD PUKOVNIKA DO POKOJNIKA! ‘Od nogometne čarolije ostalo je jako malo’

Wolfsburg Nike Kovača ovu sezoni igra stvarno po sistemu hladno-toplo-hladno, pa je nakon zadnjih loših rezultata kluba Nike Kovača, on opet došao na metu kritika njemačkih medija.

Tako je njemački Bild u svojem tekst o Wolfsburgu i Kovaču napisao: “Od nogometne čarolije ostalo je jako malo, čini se da su i klub i trener ponavljači pogrešaka”, aludirajući na loš početak sezone.

Podsjetimo, Wolfsburg je loše krenuo u sezonu, da bi momčad Nike Kovača zatim zaredala odličan niz od deset utakmica bez poraza, koji je stao protiv Werdera i više se nije nastavio, dapače.

Tako su nakon Werdera slast pobjede nad Vukovima osjetili Bayern i Leipzig, a čak je i najlošija momčad Bundeslige Schalke, otrgnuo bod Kovačevim trupama.

Zaustaviti niz

Ono što su primijetili iz Bilda je kako je momčad Nike Kovača pala u dva segmenta igre, trčanju i visokom presingu, što ih je krasilo u periodu pozitivnih rezultata, a svega je svjestan i bivši hrvatski izbornik.

“Vidjelo se da nismo na njihovoj razini. Sada moramo zaustaviti naš negativan niz, to je moguće samo uz naporan rad”, rekao je Niko nakon domaćeg poraza proziv Leipziga 3-0.

Razočaran, ali i realan je kapetan momčadi Maximilian Arnold, koji je izjavio:

“Uvijek je relativno lagano doći do vrha. Ali potvrditi i održati taj smjer, e to je umjetnost”, rekao je kapetan Wolfsburga pa malo prozvao suigrače:

“Wolfsburg mogao barem malo otežati protivnicima ako će igrači pokazati spremu na trčanje, snagu u duelima i sigurnost, a ti faktori nisu neka velika umjetnost”, objasnio je Arnold.

