NIKO KOVAČ NEMILOSRDAN U SVLAČIONICI: ‘Dosta je! Bolje užasan kraj nego užasi bez kraja!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Njemu se povijest baš ponavlja. Bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač više nije trener francuskog prvoligaša Monaca. Situacija se odigrala jakko brzo, baš kao svojevremeno i u Bayernu i u hrvtskoj reprezentaciji. Tako to izgleda kod njega ide… Kovač je u četvrtak pozvan na razgovor s vodstvom kluba na kojemu mu je priopćena odluka da njegov mandat na klupi kluba iz Kneževine prestaje istog trenurka. Naš trener je u Monaco stigao u srpnju prošle godine, a ugovor s klubom je imao do ljeta 2023.

Prošle sezone Kovač je vodio Monaco do trećeg mjesta u prvenstvu te do finala Kupa u kojemu je izgubio od Paris SG-a. U ovome trenutku Monaco drži šesto mjesto na ljestvici, a Niki Kovaču se zamjera i pogoršanje odnosa s nekim od najvažnijih igrača u momčadi, poput kapetana i francuskog reprezentativca Wissama Ben Yeddera te veznjaka Youssoufa Fofane. Kovač je ukupno vodio Monaco na 74 utakmice ostvarivši 42 pobjede te po 16 neodlučenih rezultata i poraza.

Zna se i tko će naslijediti Kovača, to je dosadašnji trener belgijskog Club Bruggea, Philippe Clement. Bivši belgijski internacionalni veznjak, prethodno je doveo Genk do naslova prvaka Belgije u 2019. godini.

Eh, Niko, Niko… Zašto mu se uvijek događa isto? Samozatajan i tvrdoglav, posvećen poslu i viziji on je na te stvari ne samo navikao, nego ih smatra dijelom svog posla.

Tvrdoglavost Nike Kovača je legendarna, ne odstupa ni milimetar, napose ako misli da je u pravu. Pa, svi skupa se sjećamo ako nije imao milosti prema našem Eduardu, jednom od najboljih strijelaca hrvatske reprezentacije, kojeg nije stavio ni sekundu u premijernom dvoboju SP 2014. godine protiv Brazila u Rio de Janeiru. Nije bilo šanse da Kovač odstupi, molila je javnost, igrači, članovi Saveza. Ne, on je tako zamislio i to je bila gotova priča.

Bayern je počeo sezonu loše, baš kao i prošlu kada je Niko Kovač sjajnom serijom osvojio i kup i prvenstvo. Očito je tada Niki Kovaču presudio težak, pa i nevjerojatan poraz u Frankfurtu (1-5). U Bayernu su bili toliko smeteni da su dan poslije pustili u javnost vijest kako Niko Kovač ima još tjedan dana da popravi i rezultat i dojam, no tu vijest su samo dva sata kasnije iz samog Bayerna u demantirali. Objavivši kako su se ipak rješili Nike Kovača! Na sastanku direktora Hasana Salihamidžića i predsjednika Karl-Heinz Rummenigea Niko Kovač je shvatio da je suvišan. I razgovor je završen, Niko je otišao. Potjeran ili je sam otišao – tako je svejedno. Ako je i otišao sam onda su ga na to natjerali.

Priopćenje Bayerna bilo je pomalo smiješno, kud i kamo je nakon svega ozbiljniji istup imao Niko Kovač.

„Učinak naše momčadi posljednjih tjedana i rezultati pokazali su nam da je potrebno djelovati. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić i ja u nedjelju smo s Nikom na tom temelju imali otvoren i ozbiljan razgovor. Došli smo do spoznaje da Niko više ne može biti trener. Svi žalimo zbog tog razvoja situacije. Želio bih zahvaliti Niku Kovaču u ime Bayerna na njegovom rad, posebno za trijumfe u prošloj sezoni„, napisao je Rummenige.









Niko Kovač s čijim čemo se psihološkim profilom poigrati kasnije isprve je izjavio.

“Mislim da je to trenutno prava odluka za klub. Rezultati, ali i način na koji smo posljednji put igrali, natjerali su me da dođem do te odluke. Moj brat Robert i ja zahvaljujemo Bayernu na posljednjih godinu i pol. Za to vrijeme naša je momčad osvojila prvenstvo, DFB kup i Superkup. Bilo je dobro vrijeme. Želim klubu i momčadi sve najbolje. “

Kovač je preuzeo trenersko mjesto u Bayernu u ljeto 2018. godine. Bivši profesionalac iz Bayerna došao je kao pobjednik kupa iz Eintrachta iz Frankfurta u München. Prvi mjeseci bili su teški bivšem hrvatskom internacionalcu i treneru. Još u prvoj jeseni kao trener Bayerna morao se bojati za svoj posao. Nekoliko puta bio je pred otkazom, ali je uprava Bayerna uvijek stala iza njega, sada mu je i ona okrenula leđa.

Da se razumijemo, Niko Kovač je pošten čovjek koji robuje nekim svojim principima i zahtjevima i koliko je oštar prema sebi toliko je oštar i prema svima ostalima. On u svakome igraču gleda sebe. A on, i mi, znamo kako je predan profesionalac bio. A malo je takvih i danas i prije.









Nije niti tajna da je i u Bayernu ušao u sukob s igračima, zvijezdama, koje su bile uvjerene da im pripada mjesto u prvoj momčadi. A po tim informacijama Kovač stariji nije fleksibilan, uostalom slične probleme imao je i dok je vodio hrvatsku reprezentaciju. I tada je bilo puno nezadovoljnih, ali Niko Kovač nije za to mario.

Poanta je jasna, njegovi principi i tvrdoglavost, jer on je ipak bio jedan netipičan Bayernov trener, koji je poremetio odnose u sustavu slavnog kluba, stajale su ga bogato plaćenog posla, pa i male bruke. Nije lako misaono dokučiti da te se Bayern rješio praktički iza samog starta sezone. Niko Kovač nam je rekao, slično kao što voli reći Robert Prosinečki:

”Znate, postoje treneri koji će dobiti otkaz ili koji će sami otići”!

Svoju nepopustljivost iznova je platio i sad u Monacu, a on pod – nepopustljivošću podrazumijeva profesionalizam. Za njega su u hrvatskoj reprezentaciji govorili “kako je veći Nijemac od Nijemca”, aludiralo se na njegovu volju, marljivost i upornost, ali govorilo se da je njegova duša i srce ipak iz našeg, livanjskog podneblja. Otkuda je, zanimljivo, i Zlatko Dalić.

U reprezentaciji je isto dobio otkaz, 9. rujna 2015. godine, nakon posrtaja u euro kvalifikacijama za smotru u Francuskoj 2016. Tada je skrušeno pričao:

“Želim se ispričati svima onima koji su očekivali veće i bolje rezultate, a za koje smatraju da ih nismo ili nisam ostvario. Nogomet je najljepša, ali zbog toga i vrlo nepredvidljiva igra. Ne pobjeđuju uvijek najveći i najbolji. Ali vjerujem da uvijek pobjeđuje nogomet i zato ga volimo.”

“Nešto je puklo u komunikaciji igrača i izbornika”, objasnio je tada direktor svih reprezentacija Romeo Jozak, uz dodatak da on nije uspio ostvariti nikakvu komunikaciju s izbornikom. To je to – Niko Kovač nepopustljivi.

A zamjeralo mu se, kao i poslije u Bayernu i sada u Monacu, mnogo toga. Od toga što stanuje u Salzburgu pa reprezentaciju vodi ‘na daljinu’, kritizirao je igrače nakon pobjede 5-1 nad Norveškom, javno im poručio da “nedopustivo malo trče”, a Rakitiću da “nema od čega biti umoran, imao je vremena odmoriti se”.

Proživio je fizički napad s delegacijom HNS-a na benzinskoj postaji “Tim sam mladićima govorio da se smire, da odemo na kavu, sendvič…”, huliganske ispade na San Siru, kada je javno rekao ono što je svaki pravi Hrvat mislio: da se srami! Iako pedantan, sustavan, okružen brojnim pomoćnicima i tehnološkim i medicinskim pomagalima nedostajala mu je možda spontanost i fleksibilnost u ophođenju s igračima od kojih su mnogi s njime zajedno igrali.

Hrvatskim reprezentativcima nije se dopala posvemašnja kontrola Nike Kovača, određivao je tko će biti zajedno u sobi, pojačavao stalno treninge, stalno im vadio krv da bi se mjerili laktati. Nisu bili navikli Hrvati na to i bunt u reprezentaciji je rastao…

Je li slično bilo u Bayernu i Monacu? Sukob sa zvijezdama, veteranima i šefom svlačionice Thomasom Muellerom bio mu je nepotreban, a možda ga je i tada koštao cijele situacije. No, da je popustio onda to ne bi bio nama znani Niko Kovač.

Uostalom, sjetimo se njegovih sukoba dok je bio hrvatski izbornik s Eduardom i Jelavićem. Bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva još nije oprostio nekadašnjem izborniku Niki Kovaču. Odnos između njih dvojice “puknuo” je nakon što Niko nije htio uvesti Eduarda u igru protiv Brazila na Svjetskom prvenstvu 2014. Od toga natjecanja nisu razgovarali.

Eduardo je bijesnio te 2014. godine, baš kao sada Thomas Mueller u Bayern, U tom bijesu i prikazao Kovačevu nemilosrdnost, bolje rečeno nefleksibilnost,

„Kovač me više ne zanima. Rekao sam već, može on biti super trener, najbolji na svijetu, ali ako nije čovjek, ako nema osjećaja za neke stvari, onda mu to trenersko znanje ništa ne znači, onda je “nula”! I nikad neću shvatiti zašto me nije želio uvesti u igru protiv Brazila, bilo je deset minuta do kraja, gubimo 1-3, napravljene su bile samo dvije izmjene, a treću uopće nije napravio. Svi su mediji rekli svoje o tome, cijela je nacija vidjela o čemu je riječ„ rekao je Eduardo. I dodao nešto jako nepristojno:

„Ne znam, možda mu nisam bio simpatičan, mogu samo nagađati… A, možda je malo ljubomoran, jer je vjerojatno napravio znatno manje za reprezentaciju Hrvatske od mene! Zapravo, siguran sam da sam dao više od njega. On je stalno vikao, bio je borac, to mu nitko ne može osporiti, vrhunski je uklizavao. Ali, bio je i glumac! Igrao je na to uklizavanje, na viku i dernjavu, nosio je one boksačke ili hokejaške štitnike za zube, plakao je kad se svirala himna… I osvajao je narod na taj patetičan način. To je u redu, možete biti legenda i tako! Ali, samo time ne odlazi se na velika natjecanja, potrebno je i nešto više da bi reprezentacija uspjela na EP-u ili SP-u, potrebni su golovi i dobra igra!”, riječi su Eduarda.

U odgovoru Niko Kovač je bio kud i kamo pristojniji:

“Svatko ima pravo izbora oko igranja u reprezentaciji, pa ćemo tako poštovati i Eduardovu odluku. Dijelio sam s njim svlačionicu kao igrač i imam visoko mišljenje o njegovim nogometnim kvalitetama. Iz respekta prema njemu kao igraču i čovjeku ne namjeravam ulaziti u nogometne detalje zbog čega nije igrao više na Svjetskom prvenstvu”, kazao je hrvatski izbornik, ali i naglasio: “Svaku odluku u pogledu vođenja hrvatske reprezentacije donosim isključivo ja. Kada je u pitanju odabir igrača, uvijek kažem da istina leži na terenu. Jedini utjecaj na mene imaju upravo reprezentativci, svojim nastupima, formom, zalaganjem i ponašanjem u reprezentaciji, na treninzima kao i u klubovima.”

Kad je Niko Kovač „pukao„ i s Nikicom Jelavićem koji se zbog nezadovoljstva statusom u nacionalnoj momčadi oprostio od reprezentacije svima je bilo jasno – Niko Kovač neće popustiti i po cijenu odlaska s trenerske klupe.

“Priznajem da me Nikica iznenadio, žao mi je zbog ovakvog raspleta, no prihvaćam njegovu odluku. Hvala mu za sve što je dao hrvatskoj reprezentaciji. Mogu mu samo poželjeti sve najbolje u životu, pa tako i u nastavku klupske karijere”, izjavio je tada Niko Kovač, ne trepnuvši zbog odlaska baš dobrog igrača.

Rekli bi neki ljudi da je on „možda čovjek bez duše„. I bilo bi to krivo, Niko Kovač ima osjećaj za pravdu, toplinu i ljubav, no s igračima koje trenira ne misli o tome raspravljati.

Uostalom, pogledajte sljedeću pričicu. Prije dvije godine uoči reprezentativne utakmice Njemačke i Češke primio je prestižnu nagradu za fair play koja mu je dodijeljena za ponašanje nakon utakmice dodatnih kvalifikacija za Bundesligu. On je tada nakon pobjede svog Eintrachta iz Frankfurta tješio po terenu igrače suparničke momčadi, Nuernberga, koji su plakali. Jednog očito dirnutog i posrnulog igrača je nosio, držao u naručju i smirivao…

Čovjek eto ima dušu i srce.

Niko Kovač čovjek je našeg temperamenta, topline, ljudskosti, pronicljivosti i domišljatosti, pristupačan, velikodušan, bespoštedan i beskompromisan u svim ulogama; supruga, oca, suigrača, kapetana, izbornika, klupskoga trenera.

“Volio bih kombinirati Trapattonijevu ljudskost, Hitzfeldovu pravednost, Barićevu sposobnost motivacije i Stevensovu disciplinu. No želim imati i nešto svoje i njegovati svoj trenerski stil”, govorio je Niko Kovač koji se nikad ne boji za svoju trenersku sudbinu;

„Ponuda uvijek ima, za posao se ne bojim. Za mene vrijedi samo trening, požrtvovanje i pripadnost skupini, grupi. Zato me i boljelo što je sa sastanka mene i reprezentativaca na svjetskoj smotri u Brazilu 2014. godine sve iscurilo u javnost, netko je sve to ispričao novinarima. Tako je izdao grupu”!

Bilo je tako i u Bayernu, ali očito i u Monacu, igrači su organizirali i sami sastanke bez Nike Kovača. Pa su hrvatskog trenera, posve neopravdano, njemački medi sprdali. A Bayern uopće nije na adekvatan način obnovio momčad, nabavio pojačanja, a ciljevi su mu ostali – najviši. Domaće prvenstvo, kup i Liga prvaka. Lani je uspio u dvije trećine i bio je to golemi uspjeh. Navlas isto je bilo s Monacom, pa sami navijači Monaca zgražaju se nad potezom uprave.

„Pa, mi imamo drugoligaške igrače, svi rezultati zasluga su Nike Kovača”, tvrde gorljivi pristaše Monaca.

Očito je samo jedno. U svlačionici Niko Kovač ne trpi niti prigovore niti igračke autoritete koji misle da imaju i zrnce kredita. Ponaša se uvijek isto i oštro, pod motom – Bolje užasan kraj nego užasi bez kraja. Rekosmo, on dobro zna kako se ponašao kao igrač na tom inzistira kod svojih igrača. I tko to ne ispuni Kovač ga eliminira. I tu pucaju armature njegovih trenerskih ugovora.