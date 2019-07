NIKO KOVAČ DOBIO UKOR OD BAYERNA: “Pretjerao je”

Autor: Mario Lacković

Naš proslavljeni igrač i trener Bayern Munchena Niko Kovač dobio je verbalni ukor od izvršnog dopredsjednika Karla Heinza Rummeniggea zbog ishitrene izjave vezane uz igrača Manchester City-ja Leroya Sanea.

Njemački reprezentativac velika je želja Nike Kovača, a on je u nedavnoj izjavi rekao kako je pitanje vremena kada će Sane sletjeti u Munchen i pojačati redove Bayerna. To se nije svidjelo čelnicima Bayerna koji su Niku ukorili i upozorili ga da to više ne radi.

“Nimalo mi se nije svidjela ta izjava i dao sam to Kovaču vrlo jasno do znanja. S Manchester Cityjem gajimo dobre odnose. Taj je igrač pod ugovorom, a izjave takve vrste, bez obzira na to jesu li optimistično ili pesimistično intonirane, ne pomažu” kazao je Rummenigge za ZDF.

Niko Kovač neposredno nakon razgovora kontaktirao je Pepa Guardiolu i ispričao mu se radi izjave, obečavši da to više neće napraviti. U međuvremenu, City nagovara Sanea da potpiše novi ugovor, a ako odbije, spremaju ponudu za Mikela Oyarzabala, igrača Real Sociedada.