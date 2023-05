NIKAKO DA SE OPAMETI! Bivši reprezentativac uhićen s kokainom, nije mu prvi put

Izreka ‘treća sreća’ ne može se primijeniti na primjeru bivšeg reprezentativca Kolumbije, Diega Osoria, koji je uhićen u 8. travnja kada se pokušao ukrcati na avion za Madrid iz zračne luke u blizini glavnog grada Medellina.

Osorio je pokušao prenijeti skoro dva kilograma nedozvoljene supstance, a ona mu je pronađena u četiri para njegovih tenisica, koje je imao u prtljazi.

Policija je tek sada obavijestila javnost o njegovom uhićenju, nakon što je procurila snimka Osorija s policajcem ispred prtljage u kojoj je pronađeno 1849 grama kokaina.

Nije prvi put

Diegu ovo nije prvo uhićenje vezano uz pokušaj krijumčarenja kokaina, prvo je ‘pao’ 2002. godine u Miamiju, ali je pušten uz položeno jamstvo, da bi drugi put bio uhićen 2016. godine, a tu je kaznu odslužio u kućnom pritvoru.

Osorio je igrao devedesetih za kolumbijsku reprezentaciju uz legendarne Carlosa Valderramu i Renea Higuitu, a osvojio je i prvenstvo Kolumbije s Atletico Nacionalom.

