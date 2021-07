NIKAD JAČI HNL, ALI I JEDNA VELIKA MANA! ‘Uzimaju se stranci, a za jednu plaću možeš imati i pet mladih Hrvata koji stasaju!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jedne stvari moramo biti svjesni. Prva hrvatska nogometna liga uopće nije toliko loša i slaba kako se katkad sami kritiziramo. Uzmimo ovo za primjer, najveća većina igrača, koji su bili drugi na svijetu prije tri godine, kao i ovih koji su nedavno bili u četvrtfinalu Eura – startali su s ozbiljnim nogometom u domaćem, hrvatskom prvenstvu…

Prije petnaestak, dvadesetak godina znali smo pisati da je hrvatska reprezentacija i momčad djece hrvatskih iseljenika, kada je već bila riječ o nastupima braće Kovač, Šimunića, Šerića, pa s njima i Rakitića. Opet, Prva HNL u ovih tridesetak godina svog postojanja iznjedrila je cijelu plejadu sjajnih nogometaša, reprezentativaca koji su po europskim klubovima ostavili blistav trag.

Štono se zna reći među nogometnim djelatnicima, Prva HNL je prava razvojna liga. Isto moramo znati da nekad u našem prvenstvu nije po klubovima bilo toliko stranaca kao danas. Nogometni analitičari dobro znaju da prevelik broj, mahom nekvalitetnih stranaca, uzima mjesto mladim talentiranim snagama. Mnoge zemlje srednje veličine, mislimo na bazu, nogometno su posrnule i propale zbog velikog broja stranaca nauštrb domaćih snaga.

Naša liga sve manje razvojna?

Dobar primjer jest Škotska, koja je sedamdesetih i osamdesetih godina bila bitan čimbenik u svjetskom nogometu, sa sjajim igračima koj su ponikli u domaćoj ligi, poput Dalglisha, Sounessa, Jordana, McGraina. Kada su stranci preplavili domaće natjecanje izvor je presušio, reprezentacija je nestala.

Ipak, s nesrpljenjem očekujemo ovu sezonu, za neke možda nikad jaču u povijesti Prve HNL. Makar je to pomalo i pretenciozno rečeno. Misli se tu na, za ovu sezonu, sjajan europski Dinamo, na već dobar pa i ojačani Osijek, na konkurentnu Rijeku i glasno najavljivani dobar Hajduk, makar to ostaje za vidjeti…

„Ja mislim da naša liga postaje sve manje razvojna, osobno me smeta koliko se treneri boje uvoditi mlade igrače. Uzimaju se stranci, a za jednu plaću može imati pet mladića koji stasaju. I ubrzo bi bili bolji od stranaca. Evo, to me smeta„, priča nam Mladen Frančić, legendarni trenerski lik iz povijesti Prve HNL.

„Liga od deset klubova gdje bi dosad mogli imati četiri jaka pokazala se kao pogodak, makar se meni dopadala i Liga od 12 klubova s trokružnim sistemom. Da, nama i reprezentativci kroz HNL dolaze u mladu reprezentaciju koja su nekakva vrsta ulaznih vrata za A reprezentaciju. I to je dobro. Sada se zapitajte da igraju mladi po klubovima kako bi već trebalo biti, kakva bi to bila konkrencija i za mladu nacionalnu vrstu i A reprezentativnu momčad„.

Dinamo nabio bodove

Na Fifinoj ljestvici snage i kvaliteta prvenstva naša siromašna materijalno Prva HNL je na finom 18. mjestu. U zadnje vrijeme taj plasman duguje napose Dinamu i reprezentaciji.









Uoči izdanja još jednog hrvatskog nogometnog prvenstva poželimo da naše domače prvenstvo zaista bude još razvojnije, da bude prva baza za zaradu klubova unosnim prodajama, da bude još agilnija u stvaranju mladih i A reprezentativaca. Pa, neka bude i izjednačenija, makar to Dinamu neće biti drago. Makar, time će i Dinamo biti bolji, jer konkurencija uvijek traži od tebe veću kvalitetu.

Ako ćemo pravo, možda imamo i bolje domaće prvenstvo nego smo zaslužili. S obzirom na sve događaje u našem nogometu, na sve okolnosti i na sve infrastrukturalne nevolje.