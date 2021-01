NIJE TREBALO DUGO ČEKATI: Zlatan na optužbe odgovorio kako samo on zna! Procurili i novi detalji okršaja

I dalje se ne stišavaju reakcije na sinoćn je nemile scene između Ibrahimovića i Lukakua u susretu Intera i Milana kojeg je na kraju dobio Inter s 2:1 i prošao dalje u polufinale kupa Italije.

U međuvremenu su se oohjavili i novi detalji njihova obračuna, jer sve se naravno moglo i čuti, postoje kamere a igralo se bez publike.

Nakon okršaja na terenu krenuli su prema tunelu. Ibrahimović je krenuo prema svlačionici, a Lukaku se nije mogao suzdržati jer mu je ovaj spominjao majku i krenuo je za njim. Sustigao je Zlatana i tamo mu je prijetio čak i ubojstvom.

“Ku*vin sine, želiš spominjati moju majku? Pucat ću ti u glavu”, poručio je Lukaku švedskom napadaču.

Nek su talijanski mediji optužili Ibrahimovića da je Lukakua i njegovu majku rasistički uvrijedio, na što je Šveđanin odgovorio preko društvenih mreža. Zlatan je sve demantirao poručivši kako u njegovom svijetu nema mjesta za rasizam.

“U Zlatanovom svijetu nema mjesta za rasizam. Svi smo ista rasa, svi smo jednaki. Svi smo igrači, neki su bolji od drugih”, napisao je suigrač hrvatskih napadača Maria Mandžukića i Ante Rebića na Twitteru.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021