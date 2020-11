NIJE TREBALO DUGO ČEKATI! Evo što je jedan od prozvanih boksača odgovorio Hrgoviću

Kako to biva u svijetu boksa nije se trebalo dugo čekati na odgovor jednog od prozvanih boksača od strane El Animala Hrgovića.

Iako je njegovo ime DAZN editirao u izjavi Michael Hunter našao se prozvanim od strane Hrgovića pa mu je odgovorio.

“DAZN je izrezao trenutak kada me prozvao. Znaju kako će se ako tri puta izgovori moje pojaviti babaroga”, napisao je kao odgovor Michaelu Bensonu na svom Twiteru Hunter.

DAZN deleted my name on the call out. They know if he says my name 3 times the boogeyman will show up Benson.

— Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) November 8, 2020