Nije to izgledalo kod Osijeka i Rijeke nadahnjujuće: Ipak, dobilo se ono što nam treba…

Na koncu moramo biti zadovoljni. Dvije europske pobjede, konačno. Našem klupskom nogometu kojem kronično nedostaju bodovi za bolji europski koeficijent treba puno takvih pobjeda, makar bila i protiv slabijih suparnika. Osijek je u zadnjim trenucima svladao mađarski ZTE golom Miereza, dočim je Rijeka odradila zgodan posao na Kosovu u Prištini dobivši Dukagjini, golom Jankovića nakon pola sata igre.

Sad bi bilo idealno da se i u uzvratu ostvare dvije pobjede, za taj neophodni koeficijent. Osijeku će zacijelo biti teže. U ritmičnoj utakmici na svom novom prekrasnom stadionu, sa sjajnom akustikom, Osijek je dugo lomio otpor upornih Mađara.

No, Osijek je ipak bio dominantan, a gol kojeg su momci trenera Stjepana Tomasa zabili u zadnjim trenucima tipičan je sudbinski trenutak koji je nagradio požrtvovniju momčad. ZTE je inače momčad iz donjeg dijela mađarskog prvenstva, a Osijek pripada gornjem gomi hrvatskog nogometa.

Stoga, mislili smo da će Osijek možda biti i produktivniji. No, ispalo je dobro kako je moglo ispasti. Pobjeda je uvijek pobjeda. Napose kada je izborena nakon velike borba, kako je već i bilo. ZTE nije bezazlen.

90′: MIEREZZZZZZ!!

HIGH CROSS FROM GRŽAN FINDS IT WAY INTO THE BOX WHERE MIEREZ IS ALL ALONE AND HEADS IT INTO THE BACK OF THE NET!

OSIJEK FINALLY SCORE!

Osijek 1 – 0 ZTE

