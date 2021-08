PRIČA O ČUDESNOM HRVATU OSVAJAČU MEDALJE! ‘Schumacher svog zanata koji ne voli gubiti! Ali ima jednu manu!’

Autor: P. V.

Tonči Stipanović osvojio je srebro u klasi laser na olimpijskoj regati u Enoshimi. Jedan od onih najzaslužnijih, svakako je i Jozo Jakelić, trener…

“Nije moglo bolje od ovog srebra, a tijekom tjedna je bilo stvari koje su mogle biti bolje.”, reći če Jozo i dodaje:

“Olimpijske igre su regata koja traje četiri godine, jedrenje je specifičan sport i traži dosta preciznosti i analitike. Možda je u Enoshimi bilo malo previše vjetra nego smo očekivali. Mi smo praktički zbog pandemije ostali bez dvije godine pripreme i podataka, pa je teško vući bilo kakve sličnosti s pripremama za primjerice Igre u Riju posve beskorisno.”, dodao je.

‘Sve je bilo abnormalno’

Zaključak je zato i više nego slikovit:

“Sve je bilo abnormalno, pa mi je sada jako drago da je osvojio srebro u takvim uvjetima”, izjavio je Jakelić, koji je govorio o planovima sa 35-godišnjim Stipanovićem.

“Mislim da ćemo ići dalje u ovoj priči. Imamo krajem godine Svjetsko prvenstvo u Barceloni i Europsko u Bugarskoj i to je bio nekakav plan. Nakon ovog svega i 24 dana Japana prvo ćemo proslavit u Splitu, odmorit i odlučiti što dalje”.

Član splitskog Mornara je imao odličan start i do prvog okreta je bio srebrni, no potom je nakon okretanja plutače u pao ukupno na četvrto mjesto, da bi u trećoj dionici ponovno došao među vodeće. U fantastičnom finišu Tonči je ušao u cilj četvrti, pa je s ukupno 82 negativna boda osvojio srebro. Australac Matt Wearn je zlatni (53), a Norvežanin Hermann Thomasgaard (85) brončani.

Dakako, Tonči je s dva srebra najtrofejnijih hrvatski jedriličar na Olimpijskim igrama, jedini u povijesti s dvije medalje.









Jedna izjava za Sportske novosti također je znakovita.

– Može se Tončiju svidjeti ili ne, ali on je lijen, ali ono što on ima u rukama, on je jedriličarski Michael Schumacher. On je apsolutno najveći talent, ja bih ga usporedio s Goranom Ivaniševićem. Tonči je toliko prirodan, sve mu dolazi s lakoćom na moru. Kad je 1999. godine primio nagradu za najvećeg talenta dalmatinskog sporta, Tonči nije bio u stanju napraviti jedan sklek. Bilo mu je 13 godina, čisti talent.

Kako je sve krenulo? Početkom 2003. Tonči Stipanović je napravio onaj najvažniji korak u karijeri, zajedrio je u olimpijskom Laseru. Odmah u prvoj sezoni pokazao je da se od njega s pravom puno očekuje, na Svjetskom juniorskom prvenstvu Svjetskog jedriličarskog saveza bio je brončani.

Godine 2004. osvojio je srebro na tom istom natjecanju i srebro na Europskom juniorskom prvenstvu. Slijedile su godine brušenja, stjecanja iskustva, a 2010. godine sve mu se posložilo, osvojio je prvo od četiri europska zlata. To je bilo prvo europsko seniorsko zlato za Hrvatsku u ovoj klasi.









Sljedeće godine Tonči je obranio naslov europskog prvaka, te ispunio olimpijsku normu za London 2012 godine. Tončija su u Londonu na OI 2012. godine zaista samo metri dijelili od olimpijske medalje, bronca mu je odlepršala doslovno u zadnjih 100tinjak metara regate.

I onda je zablistao u Riju. Trebalo je to biti zlato, ali nije se bunio niti sa srebrom. Jer svjestan je kako sve može lako “iscuriti”…