NIJE LAKO OBJASNITI NI STRUČNJACIMA: Jedan Červarov potez jako začudio

Završetak petka u kojem Hrvatska nije bila sretna na početku Svjetskog prvenstva u Egiptu donio je nastavak potrage za odgovorom zbog čega se u Aleksandriji dogodilo samo 29:29 protiv Japana.

Svoje odgovore su u studiju RTL-a u emisiji posvećenoj rukometu približili Petar Metličić, Drago Vuković i Goran Šprem, bivši sjajni aduti u dresu Hrvatske, a danas stručni komentatori rukometnih zbivanja.

Bila je to utakmica u kojoj su se naši Kauboji ‘čupali’ nakon jako lošeg otvaranja, a tijek onoga što smo vidjeli približio je Metličić.

‘Nismo očekivali briljantnu utakmicu, ipak je to bilo otvaranje prvenstva, ali stvarno smo od početka nismo bili unutra. Pretpostavka je da smo razmišljali da ćemo to lako. Japan se jako dobro pripremio, bili su disciplinirani i mirni. Mi smo se pogubili, a na kraju možemo biti i zadovoljni rezultatom’, rekao je Metličić, dodajući i kako je vidio osvrt Line Červara pred kamerama nakon utakmice.

‘Sigurno je ljut, a za neke stvari krivicu snosi i on. To nije kritika od nas, to su stvari koje su događaju, trebali smo reagirati bolje u nekim situacijama’, rekao je bivši desni vanjski u dresu Hrvatske.









Drago Vuković zna da Hrvatska može bolje od ovog.

‘Dali smo im samopouzdanje, falili su nam šutevi izvana osim njih nekoliko tijekom utakmice’, rekao je Vuković.

‘Nije bilo rješenja protiv njihove obrane, a ni za njihov napad. No, bio sam dio te ekipe, ne treba je sada podcijeniti’, dodao je Vuković o tome kako je izgledala Hrvatska.









Goran Šprem vjeruje da se dogodio preopušteni pristup.

‘Mislili smo da je Japan loš, nismo otvorili utakmicu kako dolikuje europskim prvacima. Osvojili smo bod to nije neka katastrofa. Ako poboljšamo svoju igru, možemo dalje, ali da nam ovo treba biti veliko upozorenje, to svakako, iz ovoga možemo izvući puno’, rekao je Šprem.

Vuković se u svojem osvrtu dotaknuo obrane 5-1 spominjući da je gušća 6-0 bolje rješenje, a potaknuo je i priču o Ivanu Čupiću na desnom vanjskom u drugom poluvremenu.

Červar je tražio dobitnu kombinaciju, na koncu je odustao od Luke Šebetića i Ivana Martinovića na vanjskim pozicijama, a takva odluka izazvala je najviše čuđenja među trojcem u studiju RTL-a.









Izbornikovo objašnjenje bilo je u tome da je na terenu tražio veće iskustvo u sastavu koji ima na raspolaganju, no RTL-ova stručna ekipa istaknula je da se moglo probati više s Martinovićem s obzirom na to da bi za napade na brzu japansku obranu koja nije toliko visoka bolje došao viši igrač, a ne niže krilo poput Čupića.

Ipak, sada više nema natrag, a kakvu je lekciju Hrvatska dobila u ovoj utakmici, moći ćemo vidjeti već u nedjelju s početkom u 18 sati, kada će u drugom kolu protivnik biti Angola.