‘NIJE GA BILO NIGDJE, NIJE SE DOBRO KRETAO’! ‘A onda nas je taj Vatreni bacio u trans i sve smo mu oprostili’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Kad sam vidio kako smo se postavili u prvih desetak minuta utakmice odmah sam počeo vjerovati. Ali, bio je još dug put do uspjeha. No, u tih prvih nekoliko minuta vidjelo se da se ne bojimo. I to je najpotrebnije u ovakvim utakmicama, tome sam se odmah počeo veseliti„, priča nam Ilija Lončarević, naš znani trener i komentator.

On, bez dlake na jeziku, i u ovoj utakmici našao je neke zamjerke kod naših, ali s dobronamjernim primjedbama, ali je imao puno više za hvaliti…

”Svidjela mi se ta sabranost, kada smo imali loptu nismo se bojali kombinirati i utakmicu voditi prema ritmu kojeg mi želimo. S time da nismo igrali destruktivno, kada smo našli prostor jurnuli smo prema gore. Samo, teško je nešto napraviti sa samo jednim napadačem, a vidjeli ste da smo mogli. Juranović je bio nevjerojatno nadahnut i raspoložen. A mislim da je sjajno koristio malo i lijenost Viniciusa kojem se nije dalo pratiti njega u naletima prema brazilskom golu. Juranović je to izvanredno koristio. S time da je u obrani stalno bio Viniciusu na vratu. Kako li je to sve stigao”?





‘Vjerovao sam!’

Jeste li vi vjerovali, a nakon što smo primili gol, da se možemo vratiti?

„Biti ću iskren, a bojim se da ne ispadnem general poslije bitke. Da, vjerovao sam. Nešto sam odmah primjetio. A ne znam je li to bila odluka brazilskog izbornika Tite ili spontana reakcija njegovih igrača. Brazil se povukao, prestao je pritiskati našu zadnju liniju. Lako smo dolazili do centra, samo sam želio da napravimo jednu i pol akciju, da stvorimo prostor za šut. Mislio sam da će to biti dovoljno za poravnanje rezultata. Upravo tako je i bilo. Ne, nije to sreća, prije brazilska glupost i naša nametljivost i upornost„.

Gol je dao Petković, ušao je kao pričuva i nije se snalazio. A naposljetku je asistirao Brozoviću za meč loptu, šteta što nije iskorištena, a dao je i izjednačujući gol”.

Da, u pravu ste. Nije ga bilo nigdje, nije se dobro kretao. Nije to više njegova nonšalancija, nego su to neki njegovi automatizmi. Alil zato je nogomet fenomenalan i nepredvidiv sport. Dvaput se oslobodio i napravio cirkuse. Ali, gol je dala momčad, Petković je ispao udarna igla i čestitam mu. Mislim i da su Dalićeve izmjene bile dobre. Oršić je u kratkom razdoblju pokazao toliko puno, taj prodor i asistencija za gol. Divno je bilo za vidjeti. Odjednom smo zbog brazilskog opreza i naših juriša po krilima postali opasni. Ma, moralo smo izjednačiti, morali”!

Je li ovo zadnja riječ Hrvatske ili ima još nešto za reći?

”Nešto se veliko pokazalo u ovoj utakmici protiv Brazila. A rekao sam to i za neke prethodne utakmice. Djelujemo i ponašamo se kao momčad. Pa, čak i kada nam ne ide. Očito je da se ti dečki zdušno bore za sveti dres i svoju domovinu. A to je za jednu reprezentaciju možda i najbitnije. Mislim da su svi ostavili ego po strani, uživaju u svojem zajedništvu. Zato se ovo i događa. Ove prekrasne stvari. Kad si s Brazilom ovakav onda doista možeš protiv svih i svakoga. Umor? Svi su sada umorni, nebi o tome„.