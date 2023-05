NIJE DOBRO, VATRENI OTPAO PRIJE KLJUČNIH UTAKMICA! Minute počele dolaziti, a onda udarila nevolja

U nekoliko vodećih europskih liga još traje napeta utrka u borbi za naslov prvaka, a u Njemačkoj, u toj utrci neće sudjelovati mladi i sve bolji hrvatski reprezentativni adut Josip Stanišić, s prisilnom stankom koja će ga izbaciti iz ritma utakmica.

Neugodna vijest za 23-godišnjeg desnog beka Bayerna i Vatrenih došla je zbog istegnuća aduktora. Zbog toga će izvan stroja morati biti u naredna dva tjedna, a radi se o razdoblju u kojem za Bayern dolaze ključne utakmice u završnoj fazi prvenstva.

Do kraja su ostala još četiri kola, a po sadašnjoj prognozi, Stanišić bi morao propustiti naredne tri utakmice, danas u gostima protiv Werdera, za tjedan dana kod kuće protiv Schalkea i potom za dva tjedna u domaćem nastupu protiv RB Leipziga, s Joškom Gvardiolom koji se očekuje na drugoj strani.

Po sadašnjem stanju stvari s obzirom na prognozu o trajanju oporavka, 23-godišnji Vatreni bio bi u konkurenciji za nastup za tri tjedna u posljednjem ligaškom kolu, u gostima protiv Koelna.

Kako će do tada stvari izgledati na ljestvici, pokazat će naredna dva tjedna, a Bayern u završna četiri kola ulazi kao vodeći s bodom više od drugoplasirane Borussije Dortmund.

Josip Stanišić is out for around two weeks with an adductor strain, Thomas Tuchel has announced pic.twitter.com/a7Q9Ar6lZh

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 5, 2023