NIJE DOBRO POČELO: Donna Vekić upisala poraz

Donna Vekić upisala je prvi poraz na WTA Elite Trophy turniru koji se održava u kineskom Zhuhaiju. Bolja od nje je bila Nizozemske Kiki Bertens sa 7-6(5), 6-2. To je turnir koji se igra po sistemu skupina. U svakoj skupini (a ima ih četiri) su po tri tenisačice, a samo pobjednice skupina ulaze u polufinale koje je na rasporedu u srijedu.

Vekić je dobro otvorila meč, odmah je na početku uzela servis suparnici koja ga je ipak vratila i izjednačila na 3-3. Do kraja seta su obje tenisačice bile izjednačene pa je odlučen tie- breakom u kojem je bolja bila Nizozemka. U drugom setu nizozemska tenisačica preuzima kontrolu nad igrom i vrlo brzo dolazi u vodstvo od 5-0 nakon što je Vekić uzela tri puta servis. Vekić uspijeva vratiti jedan za 5-1, ali to nije bilo dovoljno i Nizozemka slavi na kraju.

🎾 skills, with and without the racket.. @DonnaVekic in Zhuhai on Saturday pic.twitter.com/UUEtbhbaI1

— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) October 19, 2019