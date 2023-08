Nije Dinamo izgledao nadahnuto, a zašto i bi? Astana je preskočena s pola snage, a sad slijedi ispit sezone

Cilj je ispunjen, Dinamo je i u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka pobijedio. U gostima je dobio s 2-0, prije nekoliko dana u Zagrebu bilo je čak 4-0 za Dinamo. I tu svi upitnici nestaju. Dinamo je uistinu za nekoliko kopalja bolja momčad od Astane. I sada očekuje dvoboje s kud i kamo jačim grčkim AEK-om.

Pritom, valja uzeti u obzir da je ova gostujuća pobjeda Dinama tim vrjednija za naš nogomet, s obzirom da se svaka pobjeda računa za nacionalni koeficijent pri Uefi.

Sad, upitajmo se, je li Dinamo u gostima protiv Astane lako dobio utakmicu ili nije? Kazahstanci su se nakon prodora Emrelija sami zabili prvi gol. Što je Dinamu uvelike olakšalo posao. Jer, Astana se otvorila, a Dinamo je zaredao sa šansama, a nije ih iskoristio. Šteta, moglo je sve to bit učinjeno i s puno napora. Makar je činjenica da Dinamo ovu utakmicu i nije odigrao s punim kapacitetom.

Ispit sezone

U nastavku, kada je sve bilo jasno, a zapravo davno je bilo jasno tko prolazi Dinamo je izgledao malo demotivirajuće, a Astana se pošto-poto htjela dokazati da nije samo kanta za napucavanje. Čak su domaćini i stvorili nekoliko prigoda, pa se za Livakovića može reći da je bio čak i jedan od boljih Dinamovih pojedinaca.

I takav već nefokusiran Dinamo uvijek je bio opasan kada bi krenuo prema naprijed. I nakon što je Astana svoje prilike propustila uslijedila je kazna, strijelac je bio Antonio Marin. Pa je sve i u uzvratu ispalo možda i lako.

Dinamo players arrived in Kazakhstan where they were greeted by the people of Astana!

