NIJE BIO PRVA OPCIJA: Evo zašto su propali transferi Danija Olma ovo ljeto

Autor: Mario Lacković

Iako cijela momčad Dinama odlično i na pragu je osmine finala Lige Prvaka, ipak vitalna i glavna točka momčadi je Dani Olmo. Mladi Španjolac igra u fantastičnoj formi, te bez njega Modri nisu toliko dobri. Ljetos se pričalo o transferu u neki od europskih klubova, no do njega nije došlo. Navodno je problem bila odštetna klauzula od 40 milijuna eura. No španjolski novinar Alberto Pereiro kaže da to uopće nije bio razlog.

Arsenal were interested in Dani Olmo this summer but chose Dani Ceballos instead https://t.co/dN8CdHHIo6 — Anita (@arsenaloFka) October 25, 2019

“Dinamo je tražio 40 milijuna eura. Arsenal je bio zainteresiran, ali se onda pojavila opcija da dovedu Danija Ceballosa na posudbu. To su i napravili. I Tottenham je bio zainteresiran, ali se pojavio Giovani Lo Celso. Olmo nikad nije bio prva opcija.”





Olmo je procijenjen na 30 milijuna eura, Bruni Petkoviću je cijena porasla na osam milijuna eura, a isti iznos stoji i kod imena Dominika Livakovića. Amer Gojak vrijedi 6.5, Arijan Ademi 6, a Mislav Oršić 5.5 milijuna eura. Možda i bolje, jer je sada u velikom izlogu dok igra Ligu Prvaka te će mu cijena još više narasti. A i činjenica da nije bio prva opcija znaći da ne bi igrao toliko kao sada u Dinamu. Po našem skromnom mišljenju, dobro da je ostao.