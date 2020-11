NIJE BILO ZADOVOLJNIH, A ČEKA SE DA ‘ZAGRMI’ MODRIĆ: ‘Vidjeli ste i sami kako smo igrali!’

Hrvatska je porazom u Švedskoj u subotu ugrozila ostanak u Ligi A europske Lige nacija, a dan nakon toga na red je došao prvi trening u Omišu kojim počinju pripreme za utakmicu protiv Portugala na Poljudu kojom Vatreni u utorak završavaju ovogodišnji nastup u ovom natjecanju.

Za sretan kraj u Ligi nacija tražit će se pobjeda kojom bi se nekako zaboravila loša predstava u gostujućem porazu od Švedske. Na to se po povratku u Hrvatsku osvrnuo Borna Barišić.

‘Primili smo opet dva gola, što nije dobro. Jedan od njih je bio iz kornera, opet nam se dogodilo ono što smo ranije naglašavali i nismo zadovoljni’, veli Barišić.

‘Teško je detektirati uzroke loše igre. Ne želim pričati o alibijima, ali ima stvari koje su se loše posložile prije utakmice. Nismo odigrali dobro. Vidjeli ste i sami kako smo igrali’, opisao je Barišić, koji je dodao i riječ-dvije o razlozima.

‘Nije lagano. Čim dođemo na okupljanje, nemamo vremena da nešto uvježbamo. Imamo jednu prijateljsku i odmah dvije utakmice, a uvijek i netko nedostaje. Pogodilo se da sve to skupa ne izgleda dobro’, dodao je lijevi bek Vatrenih.

Slijedi Portugal na Poljudu u situaciji u kojoj će naši protivnici biti rasterećeni s obzirom na to da više ne mogu s drugog mjesta ljestvice u našoj skupini, dok Hrvatska treba pobjedu za mir.

‘Igrao sam utakmice kao što je ova s Portugalom, ali nema tu puno priče o tome kako se pripremiti. Ideš na pobjedu i to je jedini način kako igrati te utakmice. Ako će Portugal biti opušten, to može biti i dobro i loše, oni imaju toliko širok kadar da i druga ekipa može napraviti veliki rezultat. No, neće doći opušteni u smislu da ih neće biti briga za rezultat’, smatra Barišić, koji je istaknuo da mu je žao što zbog novog širenja koronavirusa neće biti navijača na Poljudu jer je bez njih uvijek tužno.

Ono što nas čeka najavio je i Josip Juranović, koji očekuje da će kapetan Luka Modrić podići momčad.

‘Nećemo paničariti, kapetan Modrić će nam reći par riječi i ohrabriti nas’, rekao je Juranović, koji se također osvrnuo na slabu večer u Švedskoj.

‘U prvom poluvremenu nismo odgovorili agresivnošću, duelom, ničim potrebnim za ovakvu utakmicu, oni su imali previše prostora između naših linija, to treba popraviti da budemo što bolji protiv Portugala’, rekao je Juranović, spominjući i na čemu se temelji optimizam za dolazeću utakmicu.

‘Imamo puno igrača koji igraju na europskoj razini, a kada su oni ‘top’, malotko nam može parirati. Protiv Portugala će biti bolje za sve nas’, istaknuo je Juranović, dodajući da će protiv Portugalaca trebati visoka razina koncentracije jer gosti na Poljudu sasvim sigurno neće igrati potpuno opušteno.