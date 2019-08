NICK KYRGIOS PONOVNO RADI SCENE: Izvrijeđao suca i pljunuo prema njemu

Autor: Mario Lacković

Nick Kyrgios ne bi bio Nick Kyrgios da ne napravi scenu na teniskom terenu. U drugome kolu ATP-a u Cincinnatiju igrao je protiv Rusa Karena Kačanova koji ga je porazio sa 6:7(3), 7:6(4), 6:2.

No nije problem poraz koji su česti ako se pita Kyrgiosa, nego nove scene koje on radi dok je na terenu. Naime, za vrijeme meča protiv Kačanova namjerio se na suca susreta Fergusa Murphyja. Nakon što mu je dosudio kazneni bod, počeo se derati te ga je prozvao “najgorim je**nim sucem na svijetu”. Uz to je spominjao i Rafaela Nadala i njegovu sporu igru. Prije početka trećeg seta otišao je do tunela te tamo razbio dva reketa, da bi se potom brzo vratio na teren. Za to nije kažnjen jer se to nije dogodilo na terenu. Na kraju meča odbio se rukovati sa sucem, poručio mu je da je “samo oruđe”, a u jednom je trenutku pljunuo u njegovu smjeru.

Bivši tenisač Barry Cowan, koji je komentirao meč na Sky Sportsu osudio je Kyrgiosa te se nada da će biti kažnjen za svoje ponašanje.