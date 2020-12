NI RIJEČ PROTIV NAŠIH RUKOMETAŠICA! Samo oni koji ne poznaju sport mogu glupo kritizirati

Vi koji sport doživljavate površno, euforično ili mondeno, odbacite drvlje i kamenje i kao svi oni koji razumiju sport u njegovoj iskonskoj vrijednosti – pripremite konfete i čekajte naše rukometašice na povratku.

Bez obzira na ovaj težak polufinalni poraz protiv silno moćne Francuske. Jer i čuda imaju granicu, uostalom nekad se čuda i dosađuju. Pa se jave češće ili rjeđe ako im je negdje drugdje zanimljivo.

Ovaj dvoboj rano je otišao u smjeru kojeg nismo željeli. Naše su reprezentativke zakazale u napadu, dok je obrana i znala štošta zaustaviti. Nekoliko promašenih zicera, jer postotak hrvatskog puta naših u prvome dijelu bio je samo 26 posto, a na cijelom prvenstvu Šoštarićeve igračice bile su na 60 posto uspješnosti, odveo je Francuskinje na veliki plus.

I tada je najteže igrati, svi se boje greške koje su se pojavljivale u serijama. Tako je to, nije se ništa apsurdnog dogodilo, pobijedio je bolji, ali Hrvatska ima još jednu šansu za čudo. Dvoboj za treće mjesto najvažnije je utakmica njihovih karijera i ova, nazovimo ga tako, pljuska može biti i dobrodošla.

Ne, nisu naše igračice poslije ove utakmice ništa lošije ni bolje nego što su bile uoči sraza s Francuskinjama. I u toj tvrdnji valja tražiti nadu da bi se tu moglo dočepati i neke medalje, brončana bi bila impresivan uspjeh. A da se razumijemo, ako je i ne bude, naše su nas rukometašice ovih dana uveseljavale, davale nam osjećaj vrijednosti, bile su ugodno iznenađenje tmurnih dana koje dijelimo s cijelim svijetom.

Pokazale su nam da postoje, da su svjetski vrijedne, da valja ulagati u njih i da ih se ne smije dozvoljavati prosječno ili ispodprosječno kako je dosad bio slučaj.

Još nešto se mora zaključiti. Postoji veliki jaz između kreme europskog rukometa i visoke srednje klase gdje sad očito pripada Hrvatska. Potvrdila su to naša nadmetanja s Francuskinjama i Norvežankama. No, ovo su prave i vrijedne cure, tko kaže da ih danas-sutra naše, ajmo ih tako zvati, miljenice neće to i ostvariti.

Uživali smo u vašim predstavama, skupite glave i srce, dvoboj za treće mjesto, to niste mogle ni sanjati. A onaj tko i ostvari san nije živio uzalud!