NI NEMOGUĆI UVJETI NISU POMOGLI HAJDUKU! Rijeka je pokazala da ima bolji igrački kadar

Utakmice po velikim pljusku i na blatnom terenu koji je pun malih jezera znaju biti zanimljive. Borbeni Hajduk i Rijeka odigrali su zanimljivu utakmicu na Poljudu, utakmica koja je bila i pred odgodom zbog teških uvjeta. Na koncu uspješnija je bila Rijeka, na Kverner nosi sva tri boda (2:1). Posve zasluženo, iako je na startu utakmice doživjela šok smogla je snage preokrenuti dvoboj i dokazati da je i dalje kud i kamo bolja od Hajduka.

Hajduku se zarana posrećilo, iskoristio je jedanaesterac za vodstvo već u 9. minuti, nesretnog Galovića pogodila je lopta u ruku nakon ubačaja Jakoliša. S bijele točke tukao je Caktaš, već proslavljen po promašajima najstrožih kazni, sada je bio usredotočen i Hajduk je tako odlično počeo utakmicu.

No, osim agresije i silne trke splitski sastav nije potom ni dominirao, niti ultimativno tražio uvećanje vodstva. Rijeka, ipak je to neka europska momčad, dala je do znanja da želi izjednačenje, s linijama prema naprijed držala je posjed i čekala. A dočekala je grešku Hajdukove obrane, Nabacivanje Tomečaka s desne strane pronašlo je usamljenog Lončara, sam kao duh iz blizine svladao je Posavca.

U nastavku je na poljudskom plivalištu Rijeka bila bolja, ali bilo je interesantno jer su obje momčadi jurile pobjedu, Lopta se teško kotrljala po brojnim lokvama i blatu, pa je bilo više napucavanja nego kombinatorike. Opet, Rijeka je tu nešto i tražila, Hajduk je samo bjesomučno napucavao loptu. Stara je tajna, da su za kombinatoriku potrebni školovani igrači, tu se i primijetila razlika u ovom nadmetanju.

Uistinu, Rijeka je bila konkretnija, pa je tako u 70. minuti iznjedrila napad u kojem se Menalo sam sjurio pred Hajdukvom vrataru, s desne strane snažno je uputio loptu u suprotni kut. Bio je to potpuni preokret, Hajduk je utakmicu počeo izvrsno, a okončao ju je u agoniji. Na terenu koji je bilo nalik na front iz Prvog svjetskog rata lopta se više nije dala kontrolirati, Rijeka je postavila rovove odmah iza centra terena i promjena više nije moglo biti…

Realno, i u ovoj utakmici odigrane pod nemogućim uvjetima Rijeka je pokazala da ima bolji igrački kadar od Hajduka. I nema tu puno više priče…