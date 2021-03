NGANNOU SE NAŠALIO S CORMIEROM: ‘Moramo te krstiti i dati novu putovnicu, inače nisi pravi Afrikanac’

Preostalo je manje od 48 sati prije velikog meča između Stipe Miočića i Francisa Ngannoua na velikoj UFC 260 priredbi u Las Vegasu, a borci meč najavljuju na društvenim mrežama i televizijskim emisijama, gdje daju vlastita predviđanja borbe za naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji. Tako je sinoć Daniel Cormier porazgovarao sa zvijezdama skorašnjeg spektakla, te je još jednom čestitao Stipi na pobjedi u trilogiji i na prinovi u obitelji.

Nisi pravi Afrikanac

Nakon što je čestitao Stipi, Cormier je pitao Ngannoua kako to da je u svoj kut pozvao Kamarua Usmana i dobio je pomalo šaljiv odgovor.

“Vidim ga kao svojeg brata. On mi je motivacija i inspiracija. Imamo ono nešto zajedničko afričko u čemu ti nisi”, rekao je Ngannou, što je izazvalo smijeh kod Cormiera koji ga je pitao:

“Samo malo čovječe. Ja nisam Afrikanac”, pitao je pomalo zbunjeni Daniel, na što mu je Francis odgovorio:

“Nisi, moramo te krstiti i dati novu putovnicu. Inače nisi pravi Afrikanac”, objasnio je kako stoje stvari Amerikancu Kamerunac.

Cormier vjeruje u Ngannoua

Kao što smo već pisali kladionice daju i dalje više šanse Kameruncu, dok je recimo Habib rekao kako su šanse 50-50. Ipak Cormier više vjeruje u Ngannoua mada kaže kako je Stipe u vrhunskoj formi:

“Mislim da će ga Ngannou nokautirati ovaj put. Ja sam primio previše štete u našim međusobnim borbama. Miočić je sad najbolja verzija sebe, postao je brži i bolji, izgubio je kilažu. Ali Francis izgleda kao da je u životnoj formi i spreman je izazvati Stipu kao nikad prije”, rekao je Cormier za Talk Sport.

The King & The Challenger by the numbers… 👑

— UFC (@ufc) March 25, 2021