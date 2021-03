NGANNOU POSLAO UPOZORENJE MIOČIĆU: ‘Stipe, zaspat ćeš!’

Stipe Miočić, Amerikanac hrvatskih korijena, za kojeg bi se mnogi hrvatski navijači usudili reći “naš” Stipe, 27. ožujka branit će titulu prvaka teške kategorije na priredbi UFC 260. Stipi će to biti peti puta da brani titulu, a po drugi puta će se boriti s Kameruncem Francisom Ngannouom.

Stipe je pobijedio odlukom sudaca, nakon što je taktički u potpunosti nadmudrio Ngannou koji je poznat po razornim udarcima s kojima uspavljuje svoje protivnike. Miočić se dobro pripremio i znao je gdje je njegova prilika za još jednu, povijesnu obranu titule. To je naime bila treća obrana titule za Stipu, što nijedan teškaš nije uspio prije njega.

Od te borbe Stipe je odradio tri meča s Danielom Cormierom, prvu izgubio, a u sljedeće dvije je svladao legendarnog Amerikanca. Ngannou je pak odradio pet borbi, jednu odmah nakon Stipe i izgubio (protiv Derricka Lewisa), a zatim je redom svladao Curtisa Blaydesa, Caina Velasqueza, Juniora Dos Santosa i Jairzinha Rozenstruika. Svu četvoricu svladao je nokautom ili prekidom suca.

UFC je izbacio sjajnu video najavu za povijesni teškaški okršaj, a naslov ukazuje na to da je bilo tko od njih dvojice sposoban uspavati protivnika jednim udarcem.

U najavi brojni komentatori i borci pričaju o tome kako je Ngannou strašan potencijal s razornim udarcem, a Stipe najveći teškaš u povijesti UFC-a. U videu možete čuti Stipu kako govori:

“Ja sam prvak i planiram to ostati. I nakon ove borbe.”

Ngannou pak borbu najavljuje u svom stilu:

“Stipe ide na spavanje, ja ću biti prvak!”

Svakako nas očekuje sjajan meč, jer možemo očekivati pripremljenijeg Ngannoua naspram prvog meča, a nasuprot njega bit će najbolji teškaš u povijesti UFC-a, jedan jedini Stipe Miočić koji je stvoren za ovakve borbe.

Najavu UFC-a 260 pogledajte ispod teksta.

One shot is all it takes… 🏆 #UFC260 pic.twitter.com/6F5y6fCox1

— UFC (@ufc) March 7, 2021