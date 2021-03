NGANNOU ODAO PRIZNANJE MIOČIĆU: ‘Da je to bio netko drugi – ne bi ustao’

Autor: I.K.

Nakon što je svladao Stipu Miočića i time postao novi svjetski prvak u teškoj kategoriji u UFC-u, Francis Ngannou otkrio je koliki je izazov bio susret s američkim borilačkim velikanom hrvatskih korijena. Ngannou je za svoj naslov morao raditi naporno, a posao koji je u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu obavio u Las Vegasu donio mu je veliko slavlje.

Kako je prenio FightSite, Ngannou je ovoj borbi pristupio taktično. Rekao je da mu cilj nije bio skinuti Miočiću glavu s ramena, već raditi najbolje što može tijekom borbe s obzirom na to da je računao da borilački majstor naših korijena može izdržati teški udarac.

Znao je koliko je Miočić čvrst

Opisujući kvalitetu protivnika, Ngannou se prisjetio prilike koju je imao u prvoj rundi, kada je pronašao udarac koji bi mnoge ostavio bez odgovora.

‘Da to nije bio on, nego netko drugi – taj se ne bi ustao. On je jako čvrst i nisam mu htio dati šansu da se vrati’, rekao je rođeni Kamerunac koji se bori pod francuskom zastavom, opisujući Miočićevu izdržljivost.

Odao mu priznanje nakon borbe

Nakon što je slavio nokautom u drugoj rundi, Ngannou je prepričao i kako je izgledao njegov razgovor s Miočićem poslije borbe.









Kamerunac koji se bori pod francuskom zastavom tada je Miočiću poručio da je najveći u povijesti u teškoj kategoriji u UFC-u i da mu je bila čast naći se u ringu s njim. Međusobno poštovanje koje su jedan drugome pokazivali prije okršaja za naslov tako je dobilo i nastavak nakon što je borbi bio kraj.