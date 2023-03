NEZAPAMĆENI SKANDAL U BEOGRADU! Nogometašice organizirale ‘sačekušu’ za supranicu

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Nevjerojatna vijest dolazi nam iz ženskog nogometa u susjednoj Srbiji, gdje su suspendirane dvije igračice Rada, zbog napada na nogometašicu Požarevca.

Kako donose mediji iz susjedstva, nogometašice Rada Nevena Marković i Aleksandra Ubović optužene su za fizički napad na Sofiju Ilić, nogometašicu iz Požarevca.

Cijeli incident dogodio se na popularnom šetalištu u Zemunu ‘Adi Ciganiliji’, gdje su igračice Rada organizirale takozvanu ‘sačekušu’ za nogometašicu Sofiju Ilić iz Požarevca.





Ono što je ponukalo Nevenu Marković i Aleksandru Ubović na ovaj sulud čin je utakmica iz prethodnog kola, u kojem su igrali Rad i Požarevac te se očito Ilić na neki način zamjerila suparnicama. Navodno su Nevena i Aleksandra, poslije sureta Rada i Požarevca, napravile plan napada na Sofiju, što su prvom prilikom i sprovele u djelo.

Skovale plan

Za vrijeme gostovanja kluba iz Požarevca u Zemunu, koja kao domaćin igra na Adi Ciganliji, nogometašice Rada su prema navodima iz prijave; ‘neovlašteno su ušle u restriktivan prostor, kao gledatelji, verbalno i fizički napale Sofiju Ilić, prilikom njenog izlaska sa terena i ulaska u svlačionicu.’

Također se navodio kako se tijekom prethodnih sedam dana djevojke bile u komunikaciji preko društvenih mreža, a ona je bila prepuna prijetnji, psovki, uvreda i najava brzog obračuna.

Prema tvrdnjama Sofije Ilić, uoči gostovanja u Beogradu, dobila je poruku da se vide ‘vrlo, vrlo skoro’, uz dopunu: “Imaš malo više vremena da se organiziraš, al’ samo malo”.

Mučki napad









“Prijateljica je uspjela maknuti me do žice, tu smo stajale i pričale, nakon čega su se tri osobe stvorile iza nas i dobila sam udarac u glavu. Razbjesnila sam se i krenula na njih, ali su me maknuli predsjednik i ostali. Dok smo stajali, one su prilazile a namjerom nastavka sukoba. Zatim su se stale kod ulaza, dok meni pod strahom nije bilo nimalo jednostavno”, govori Ilić o incidentu i dodaje kako je imala ruku u torbi:

“Ruku sam držala u torbici, u slučaju da krenu sve odjednom, pa da stegnem upaljač, ili bokser u obrani.”

Na kraju su nogometašice Rada Nevena Marković i Aleksandra Ubović suspendirane, a vjerojatno će protiv njih biti i podnesene krivične prijave.