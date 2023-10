Neymar se teško ozlijedio: U suzama iznesen s terena, prijeti mu pauza od 9 mjeseci

Nema sreće za Neymara ovih dana. Nedavno je putem brazilskih medija optužen za orgijanje u Venezueli, a sad i – teška ozljeda.

Ne tako davno u transferu teškom pola milijarde eura prešao je u saudijski Al Hilal, a sad šok.

Na utakmici Urugvaj – Brazil u kvalifikacijama za SP 2026 se sam ozlijedio pri duelu sa suparnikom tako što je krivo naskočio.

Plačući i gestikulirajući u agoniji srušio se i zapomagao, bilo je jasno da je za njega baš sve gotovo.

Neymar stretchered off in tears after an injury nearing halftime of Uruguay-Brazil.

This was the play that took Neymar out.

He was later seen hobbling to the locker room helped by someone. pic.twitter.com/iHmSHR4gUb

— Nico Cantor (@Nicocantor1) October 18, 2023