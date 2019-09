Neymar: ‘Ostajem u Parizu!’

Autor: Edwin Nicky Džemidžić

Stara narodna kaže: ‘Tresla se brda, rodio se miš’. Tako se može okarakterizirati i transfer sapunica Neymara iz PSG-a u Barcelonu. Katalonci su zagrizli dovesti svog odbjelog sina kući, ali Parižani ne spuštaju ljestvicu. Ipak, pratili su brazilskog virtuoza puno da bi ga tek olako pustili.

Zadnja informacija koja je izašla u javnost da Barcelona daje oko 130 milijuna eura i Dembelea, pa su u kombinaciju ubaci i naš reprezentativac Ivan Rakitić, no Parižani nisu pristajali na ništa od toga. Jasno su rekli kako žele tri igrača i više od 130 milijuna, što definitivno je previše za Barcelonu da se odreknu tri klasna igrača za Neymara.

Kako to obično biva, kada napraviš problem, trebaš se vratiti kući pognute glave i ispričati. To je bio svjestan i sam Neymar, pa je tako objavio pariškoj upravi kako ostaje u PSG-u ovu sezonu te će dati sve od sebe da klub osvoji titule, naročito Ligu prvaka koja je veliki san uprave i predsjednika PSG-a. No obzirom koliko Brazilac zarađuje u klubu, sigurno će moći lakše svoje suze brisati sa toliko novaca.