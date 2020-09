NEYMAR I DI MARIA IMAJU KORONAVIRUS! Bili na španjolskoj Ibizi

Izgleda kako je odmor u Španjolskoj nakon finala Lige prvaka prisjeo nogometašima PSG-a.

Naime, trojica igrača francuskog prvaka PSG su pozitivni na koronavirus, potvrdio je u srijedu pariški klub, dodajući kako bi oni zbog toga trebali propustiti odgođenu prvu prvenstvenu utakmicu protiv Lensa 10. rujna koja ipak nije dovedena u pitanje.

Neymar is one of three PSG players who has tested positive for coronavirus

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 2, 2020