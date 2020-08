NEXE POBIJEDIO VARDAR U SKOPLJU! Nije bilo dovoljno za plasman na završnicu

Rukometaši našićkog Nexea bili su nadomak plasmana na završni turnir regionalne SEHA lige koji će se sljedećeg vikenda igrati u Zadru, oni su u uzvrtnom dvoboju četvrtfinala kao gosti u Skoplju svladali branitelja naslova Vardar sa 26-25 (13-13), ali su ispali zbog manje postignutih pogodaka u gostima jer je prva utakmica igrana početkom ožujka u Našicama završila rezultatom 31-30 u korist Vardara.

Nexe je serijom 5-1 od 50. do 55. minute stigao do prednosti 24-20 i to ponajviše zahvaljujući odličnom Halilu Jaganjcu koji je postigao tri pogotka u tom razdoblju. Kod rezultata 24-21 Pribetić je u 57. minuti stigao do prilike s linije od šest metara, no njegov šut zaustavila je vratnica, a Vardar je preko hrvatskih igrača Gadže i Čupića točno dvije minute prije kraja smanjio na 24-23. Jaganjac je uspijevao pogađati u sljedeća dva napada Nexea za 25-23 i 26-24, ali je poljski kružni napadač u redovima Vardara Walczak uzvraćao i to hvatajući odbijance nakon obrana vratara Nexea Cara. Posljednji pogodak Walczak je postigao šest sekundi prije isteka vremena.

U preostalom vremenu Nexe je uspio tek izboriti deveterac, a očajnički pokušaj Jaganjca preko bloka domaćih završio je i preko grede.

Jaganjac je susret okončao s osam pogodaka, Živan Pešić je dodao pet za Nexe, dok su Ivan Čupić i Christian Alexander Dissinger postigli po pet golova za Vardar.

Vardar će tako u petak 4. rujna biti suparnik PPD Zagreba u polufinalu završnog turnira u zadru, dok će u drugom polufinalu igrati Meškov iz Bresta i pobjednik dvoboja Veszprem – Vojvodina.