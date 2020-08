NEW YORK Nakon Vekić ispao i Čilić

Autor: hina

Hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u prvom kolu teniskog turnira Western & Southern Openu, bolji je od njega nakon sat vremena i 20 minuta bio Kanađanin Denisa Shapovalov, 16. tenisač svijeta sa 6-3, 6-3.

U prvom setu turnira, koji se tradicionalno održavao u Cincinnatiju, ali je ove godine zbog koronavirusa prebačen u New York, Shapovalov je Čiliću uzeo jednom servis i servirao je pet aseva. Čilić je servirao samo jedan as i imao je jednu priliku za break, ali je nije iskoristio. U drugom setu, Kanađanin je dva puta uzeo servis Čiliću i servirao je četiri asa, dok je Čilić sevirao samo jedan as, napravio je dvije dvostruke greške i ni jednom nije uzeo servis suparniku.

Ovo je treća pobjeda kanadskog tenisača u četiri međusobna ogleda između Čilića i Shapovalova.

Od hrvatskih tenisača prvo je kolo na ovom turniru prošao Borna Ćorić, dok je Donna Vekić izgubila.