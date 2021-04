NEVJEROJATNO POLUVRIJEME: Igrači im padali kao pokošeni, a došli do vodstva

Prva utakmica susreta Manchester Uniteda i Rome u polufinalu Europske lige donijela je tri gola u prvom poluvremenu, s boljim raspoloženjem gostiju iz Italije koji su poslije 45 minuta stigli do 2:1.

Manchester United poveo je golom Brune Fernandesa (9′), izjednačio je Lorenzo Pellegrini, koji je u 15. minuti iz penala zabio za 1:1, a Rimljani su okrenuli 2:1 zaslugom Edina Džeke (33′) na Pellegrinijevu asistenciju.

Pala su tri gola, dva su bila gostujuća, a broj tri povezuje se i s brojem Rominih igrača koji zbog ozljeda nisu mogli završiti prvo poluvrijeme.

Paulo Fonseca, Portugalac na klupi gostiju iz Italije, morao je obaviti čak tri prinudne izmjene. Izašli su ozlijeđeni Jordan Veretout, golman Pau Lopez i Leonardo Spinazzola, a portugalski trener morao je uvesti Gonzala Villara, pričuvnog golmana Antonija Mirantea i Brunu Peresa.

Romino vodstvo unatoč svim problemima donijelo je ljute reakcije ljubitelja kluba s Old Trafforda.

To će otkriti i ovaj ‘tvit’.

Roma's 3rd player off injured.

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) April 29, 2021