NEVJEROJATNO: Barcelonina zvijezda ponovno slavi, jedan podatak upada u oči

Dok se zajedno s momčadi Barcelone priprema za veliki derbi protiv Real Madrida u subotu navečer, Antoine Griezmann imao je obiteljsko veselje koje se dogodilo u četvrtak. Treći put je postao otac, a po podatku koji je približio ESPN, kći Alba je rođena na datum koji Griezmannu i obitelji znači puno.

Taj 8. travnja im je zaista poseban.

ESPN je na profilu svoje nogometne stranice na Twitteru objavio kako je Griezmann treći put postao otac na isti datum. Prvo dijete dobio je 8. travnja 2016., drugo točno tri godine nakon toga, a treće je došlo na svijet ovog 8. travnja 2021.

Antoine Griezmann has become a father for the third time. All of his children were born on the same day:

April 8. 2016 👶

April 8. 2019 👶

April 8. 2021 👶 pic.twitter.com/Ov50F6J3dT









— ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2021